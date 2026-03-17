El Servicio de Emergencias de CyL brinda 7 consejos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
Realiza revisiones periódicas de las instalaciones de gas
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha alertado que esta semana las temperaturas y el sol harán que comencemos a tener ganas de verano en Castilla y León. Pero mucho ojo, que por la noche sigue haciendo frío y hay que utilizar los sistemas de calefacción.
No bajes la guardia y sigue estos consejos para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono:
- Mantén una ventilación adecuada en las estancias.
- Evita usar calefactores de combustibles o estufas de carbón o leña.
- Revisa siempre las chimeneas, hornos o estufas de carbón o de leña.
- Realiza revisiones periódicas de las instalaciones de gas.
- No tapones nunca rejillas y respiraderos de las estancias de la casa.
- Es peligroso usar equipos portátiles como hornillos o barbacoas en espacios cerrados.
- Es conveniente instalar un detector de gas en las viviendas.