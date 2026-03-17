El Servicio de Emergencias de CyL brinda 7 consejos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Imagen de un fuego de gas encendido en una vivienda. EPA/ANDY RAIN.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha alertado que esta semana las temperaturas y el sol harán que comencemos a tener ganas de verano en Castilla y León. Pero mucho ojo, que por la noche sigue haciendo frío y hay que utilizar los sistemas de calefacción.

No bajes la guardia y sigue estos consejos para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono: