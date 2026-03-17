Diario de León

El Servicio de Emergencias de CyL brinda 7 consejos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Realiza revisiones periódicas de las instalaciones de gas

Imagen de un fuego de gas encendido en una vivienda. EPA/ANDY RAIN.

Imagen de un fuego de gas encendido en una vivienda. EPA/ANDY RAIN.

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha alertado que esta semana las temperaturas y el sol harán que comencemos a tener ganas de verano en Castilla y León. Pero mucho ojo, que por la noche sigue haciendo frío y hay que utilizar los sistemas de calefacción.

No bajes la guardia y sigue estos consejos para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono:

  1. Mantén una ventilación adecuada en las estancias. 
  2. Evita usar calefactores de combustibles o estufas de carbón o leña. 
  3. Revisa siempre las chimeneas, hornos o estufas de carbón o de leña.
  4. Realiza revisiones periódicas de las instalaciones de gas. 
  5. No tapones nunca rejillas y respiraderos de las estancias de la casa. 
  6. Es peligroso usar equipos portátiles como hornillos o barbacoas en espacios cerrados. 
  7. Es conveniente instalar un detector de gas en las viviendas.
tracking