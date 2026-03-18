Retiran este medicamento antidepresivo por contener una impureza por encima del límite establecido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios lotes del medicamento para la depresión y la ansiedad Duloxetina Pensa Pharma 60 MG y 30 MG Cápsulas Duras Gastrorresistentes EFG tras detectar una impureza por encima del límite establecido.

En concreto, del formato de 30MG está afectado el lote 231522, con fecha de caducidad del 31 de julio de 2026. Del formato de 60 MG el lote 231131 con fecha de caducidad del 31 de mayo de 2026, y el 232088 con fecha del 31 de octubre de 2026.

Duloxetina Pensa Pharma contiene el principio activo duloxetina. Se emplea en adultos para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada (sensación crónica de ansiedad o nerviosismo) y el dolor neuropático diabético (a menudo descrito como quemazón, dolor punzante, como pinchazos, escozor, o como un calambre eléctrico).

La Agencia ha clasificado el defecto como de clase 2. Los defectos de calidad de los medicamentos se clasifican por parte de la Aemps en tres clases (1, 2 y 3) siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de un menor riesgo.

El medicamento está fabricado y comercializado por Towa Pharmaceutical Europe SL, con sede social en Martorell (Catalunya). La agencia ya alertó de la retirada de otros lotes de este mismo medicamento en octubre y en diciembre de 2025.

Aunque la Aemps señala que se trata de un defecto de calidad que no supone un riesgo vital para el paciente, ha procedido a la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y a su devolución al laboratorio por los cauces habituales.