Alertan de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en varios lotes de estos biscotes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado de biscotes de la marca Proceli.

Dicho aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, están afectados los lotes comprendidos entre el 254801 (fecha de consumo preferente de 22 de junio de 2026) y el 260805 (fecha de consumo preferente del 18 de septiembre de 2026). Este producto se comercializa en envases de cartón de 150 gramos.

La distribución de los biscotes afectados por esta alerta se ha producido en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener en sus hogares los biscotes de la marca y lotes afectados que se abstengan de consumirlos. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.