Elena Monje, farmacéutica leonesa: “Mucho ojo con estos antidepresivos”

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Si estás tomando duloxetina, venlafaxina o desvenlafaxina, Elena Monje, farmacéutica leonesa, tiene algo importante que decirte sobre los antidepresivos. En un reciente video de su cuenta TikTok @Infarmarte, comienza definiendo qué son estos medicamentos. “Pertenecen a un grupo llamado inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), que actúan aumentando en el cerebro dos neurotransmisores clave para regular el estado de ánimo, la energía y la ansiedad”.

"Mucha gente cree que todos los antidepresivos funcionan igual, pero esto no es así", aclara en el vídeo, asegurando que, mientras otros antidepresivos como la fluoxetina o sertralina actúan solo sobre la serotonina, estos IRSN impactan sobre la producción de serotonina y noradrenalina.

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La venlafaxina, a dosis bajas, actúa más sobre la serotonina (un químico del cerebro que ayuda con el ánimo). Pero cuando el cuerpo la procesa, se convierte en desvenlafaxina, que equilibra mejor la noradrenalina (otro químico que da energía y reduce ansiedad), y causa menos problemas con otros medicamentos.

A continuación, la farmacéutica afina un poco más en el uso de estos tres antidepresivos: "La venlafaxina se utiliza mucho para trastornos de ansiedad y depresión", detalla el vídeo, incluyendo ansiedad generalizada, social o de pánico. "La desvenlafaxina es muy parecida, ya que es la sustancia en la que el cuerpo convierte la venlafaxina", y se emplea también en sofocos menopáusicos o fibromialgia. Respecto a la duloxetina, "además de usarse para la depresión y la ansiedad, también se utiliza para el dolor neuropático, por ejemplo, en neuropatía diabética y en fibromialgia".

Tiempo de acción y precauciones a tomar

"Algo que hay que saber es que no hacen efecto el primer día de tomarlas, hay que esperar de dos a cuatro semanas para notar los beneficios", advierte la farmacéutica leonesa.

Los IRSN (inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina), como la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, se usan como una segunda opción después de probar primero los llamados ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), como la fluoxetina o la sertralina.

Esto se debe a que pueden ser más efectivos en casos refractarios, es decir, cuando la depresión y la ansiedad no mejoran con un tratamiento inicial. Sin embargo, con la venlafaxina y la desvenlafaxina debes tener precaución con la presión arterial, ya que pueden aumentarla, especialmente cuando la dosis es elevada.

¿Cuál es la diferencia entre los ISRS y los ISRN?

Los ISRS son medicamentos que bloquean la recaptación de serotonina, es decir, impiden que las neuronas ‘recuperen’ este químico del cerebro después de usarlo para enviar mensajes. Imagina dos neuronas comunicándose: una libera serotonina (un mensaje de buen ánimo) al espacio que hay entre ellas (sinapsis).

Normalmente, la neurona que la envía la recaptura rápido para reutilizarla. El medicamento ISRS bloquea este mecanismo, dejando más serotonina ‘flotando’ en el cerebro, por lo que mejora el ánimo y reduce la ansiedad.

Por su parte, los ISRN actúan sobre la serotonina y la noradrenalina, que dan energía, alerta y ayudan con el cansancio y el dolor, por lo que son más completos para ciertos síntomas como el dolor neuropático.

Por eso, es importante conocer que la duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina son IRSN que, a diferencia de los ISRS, actúan no solo para mejorar el ánimo y la ansiedad, sino también la energía y la fatiga, siendo una opción más interesante en casos de depresión resistente.