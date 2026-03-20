Leroy Merlin alerta del riesgo de caída al usar este asiento de baño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Leroy Merlin ha detectado un riesgo de caída por rotura al usar un asiento de baño vendido en sus instalaciones debido a que el producto no supera las prueba de resistencia.

En concreto, el producto afectado es el asiento de baño ABS, con patas antideslizantes y acabado en cromo brillo con referencia 16574943 y código de barras 8426479129004. Están afectados todos los lotes del artículo.

La empresa ha indicado en una nota informativa que «el asiento de baño no supera la prueba de resistencia y presenta un riesgo de caída del usuario por rotura».

Por ello, Leroy Merlin insta a los usuarios que hayan adquirido este producto que dejen de utilizarlo y lo lleven a su tienda más cercana, donde podrán acceder a su reembolso. Es conveniente aportar el tique de compra.