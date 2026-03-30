Sanidad alerta de la presencia de nueces de macadamia y anacardos no declarados en el etiquetado en estos postres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica, relativa a la presencia de nueces de macadamia y anacardos no declarados en el etiquetado de postres de la marca Delici.

En concreto, el producto afectado es el Desserts Dubai style chocolate, de la marca Delici, y se presenta refrigerado en paquetes de seis envases de 76 gramos cada uno. Los lotes implicados en esta incidencia son los referentes a las numeraciones D-26005 y D-25286.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda, como medida de precaución, a las personas con alergia a las nueces de macadamia y a los anacardos y que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo. La ingesta del postre afectado por la alerta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.