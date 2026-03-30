Alertan de la presencia de fragmentos de plástico en un lote de esta carne de hamburguesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la posible presencia de fragmentos de plástico en carnes de hamburguesa de la marca Cárnicas Gállego.

Este aviso ha sido facilitado por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, está afectado el lote 6061 con fecha de caducidad del 13 de febrero de 2026 del producto burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta (vacuno y cerdo). Esta carne se comercializa en envases refrigerados de 240 y 500 gramos.

La distribución inicial se ha producido en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de la carne afectada de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos de la marca y lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlos.