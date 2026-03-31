Alertan de la presencia salmonella en estas hamburguesas de pollo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León relativa a la posible presencia Salmonella en hamburguesas de pollo de la marca Simon’s Food.

En concreto, está afectado el producto denominado Burkebab ultracongelada, con fecha de congelación del 27 de enero de 2026 y fecha de consumo preferente de enero de 2027. Estas hamburguesas se comercializan ultracongeladas en paquetes de 240 gramos y tres unidades.

La distribución se ha producido en Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio hamburguesas afectadas por esta alerta que se abstengan de consumirlas. En el caso de haberlas ingerido y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.