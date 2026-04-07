Tensión en las cocinas de ‘MasterChef’: una concursante musulmana se niega a cocinar cerdo y se juega la expulsión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de ‘MasterChef’ se convirtió anoche en el escenario de un intenso debate ético y religioso que ha sacudido las redes sociales. Durante la primera prueba de la gala, los aspirantes debían trabajar con diferentes cortes de carne de cerdo, un ingrediente fundamental en la gastronomía española pero prohibido por el Islam. Samya, una de las concursantes más destacadas de esta edición y practicante confesa, se plantó ante el jurado al verse obligada a manipular y cocinar un producto que vulnera sus creencias más profundas.

La situación se volvió crítica cuando los jueces anunciaron que no habría excepciones por motivos religiosos. Samya, visiblemente afectada pero firme en su decisión, comunicó su negativa a realizar el plato asignado. "Mi religión está por encima de cualquier concurso. No voy a tocar ni a cocinar cerdo, es algo que he mantenido toda mi vida y no voy a cambiarlo por un delantal", sentenció la aspirante frente a la mirada atónita de sus compañeros. A pesar de los intentos de la producción por buscar un término medio, la normativa del formato exige que todos los participantes se enfrenten a los mismos retos técnicos.

El jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, se mostró inflexible ante la postura de la joven. Jordi Cruz fue el más tajante al explicar las reglas de la competición, señalando que en ‘MasterChef’ se viene a cocinar de todo y que las restricciones personales, sean por dieta o por fe, suponen una desventaja insalvable en pruebas específicas. "Entendemos tus principios, pero esto es un concurso de cocina profesional y el cerdo es un ingrediente básico de nuestra despensa", comentaron desde el estrado antes de tomar una decisión drástica.

Como consecuencia directa de su negativa a participar en el reto, Samya fue enviada directamente a la prueba de expulsión, portando el temido delantal negro sin haber llegado a encender los fogones. "Asumo las consecuencias. Prefiero irme a casa con la cabeza alta y mis valores intactos que ganar cocinando algo que va en contra de quien soy", afirmó la concursante antes de abandonar el puesto de cocina para dirigirse a la zona de eliminación. El episodio ha reabierto el debate sobre los límites del espectáculo televisivo y el respeto a la diversidad cultural en los programas de máxima audiencia.