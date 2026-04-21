Riesgo de accidente: Alertan de un problema con el cableado en coches Jaecoo 7

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado del riesgo de accidente y lesiones por un problema con el cableado de los Jaecoo 7 producidos entre el 1 de abril y el 8 de diciembre de 2025.

En concreto, la información facilitada por Safety Gate señala que «el acoplamiento incompleto del clip del arnés de cableado puede hacer que el motor se detenga mientras conduce, lo que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones».

El modelo afectado es el e920188581159300. El país fabricante es China y el notificante de esta alerta ha sido España. Safety Gate informa que se encontraron productos afectados y se tomaron medidas también en Eslovenia.

De acuerdo con la información de la nota publicada el 13 de marzo, los coches afectados podrían incumplir el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Por ello, el sistema de alertas Safety Gate señala que el fabricante ha realizado una retirada de los vehículos a los usuarios finales.