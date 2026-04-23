Los nutricionistas coinciden: "No hay alimentos buenos y malos, todo depende de la cantidad y cada cuánto se consuman"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los profesionales de la salud y la nutrición recomiendan elegir para la dieta diaria alimentos de temporada, de proximidad y con bajo impacto ambiental, y despejan algunas dudas históricas, como la del consumo de huevos, que aconsejan tomar hasta uno al día.

Son algunas de las pautas recogidas por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en las 'Guías Alimentarias para la Población Española', cuyo objetivo es promover un "consumo consciente" y un estilo de vida equilibrado desde un enfoque de salud, dieta mediterránea y sostenibilidad.

Los especialistas destacan la importancia de la hidratación a través del agua, dan vía libre al consumo del huevo -mejor si no es frito- e insisten en moderar el de carne roja, posicionándose a través de estas guías en algunos de los debates nutricionales más extendidos para ofrecer claridad a los consumidores.

Principales pautas

- Huevos: No existe una relación directa entre el consumo de huevos en personas sanas y un aumento del riesgo cardiovascular, por lo que se destaca su alto valor nutricional, recomendando un consumo de hasta 6-7 huevos por semana en personas activas y de 3 a 4 en poblaciones más sedentarias.

- Moderar la carne roja a un máximo de 1-2 raciones por semana y consumir el mínimo de la procesada (embutidos, salchichas) por su alto contenido en sal y aditivos y siempre acompañada de vegetales frescos crudos.

- El pescado, como pilar proteico, debe consumirse entre 2 y 4 veces por semana, alternando variedades azules y blancas.

- El agua es la bebida de elección principal, seguida por bebidas sin calorías como infusiones y la fruta fresca entera. Los zumos, lácteos y bebidas vegetales se sitúan en un tercer nivel junto a la cerveza sin alcohol (para consumo diario), como una opción de hidratación válida y con nutrientes de interés. Los refrescos azucarados quedan relegados a un consumo muy ocasional.

- Alcohol, cuanto menos, mejor. La guía indica que la cerveza aporta hidratos de carbono, proteínas vegetales, además de contener compuestos beneficiosos como los polifenoles y fitoestrógenos naturales; el vino también es rico en antioxidantes y la sidra aporta potasio, pero recuerda que no existe un nivel de consumo de alcohol seguro.

- Las bebidas de soja, avena, arroz o almendras no son sustitutos nutricionales directos de la leche, a no ser que estén fortificadas con al menos calcio y vitamina D.

No hay alimentos buenos ni malos

Con estas pautas que actualizan la evidencia científica se pretende ofrecer información clara, veraz y accesible para que el ciudadano tome decisiones más saludables y conscientes en beneficio de su salud personal, familiar y del entorno, ha explicado el doctor Javier Aranceta, presidente de la SENC.

"No hay alimentos buenos y malos, todo depende de la cantidad y cada cuánto se consuman", adaptándolos a las necesidades nutricionales, personales y de salud de cada ciudadano o grupo poblacional, ha señalado el especialista, quien ha destacado la importancia de vincular las elecciones alimentarias con la sostenibilidad del planeta.

Sin olvidar que la alimentación debe ser un motivo de disfrute. "Defendemos una alimentación saludable pero también de disfrute en la que todos los alimentos y bebidas tengan su lugar oportuno y en su justa medida", ha añadido Carmen Pérez-Rodrigo, presidenta del Comité Científico de la organización.