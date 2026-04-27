Retiran un xilófono de madera debido al riesgo de asfixia por contener piezas pequeñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un xilófono de madera por riesgo de asfixia para los niños pequeños al contener piezas que podrían desprenderse.

En concreto, han sido retirados todos los lotes de este producto cuyo número de artículo el 3033045. Este xilófono de madera ha estado a la venta en las diferentes tiendas desde octubre de 2023. Según ha informado la empresa, es posible que los pasadores que sujetan las barras de metal no estén lo suficientemente apretados.

Flying Tiger Copenhagen ha pedido a sus clientes dejar de utilizar este producto inmediatamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Además, recomienda devolverlo en la tienda más cercana donde se les reembolsará el dinero.

En un comunicado, la empresa asegura que reaccionan «con la mayor rapidez posible cuando detectamos productos que no cumplen con la normativa vigente» con el fin de garantizar la calidad y seguridad de sus artículos expuestos a la venta.