Retiran del mercado una mochila con contenido de papelería por tener altos niveles del plastificante DEHP

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una mochila con material de papelería con motivos de dibujos de perros por los altos niveles del plastificante DEHP.

En concreto, el producto afectado por esta alerta, con fecha del 14 de abril, es la mochila con contenido de papelería y número de referencia 87296002651000000800. El producto estuvo a la venta desde el 14 de octubre de 2024 hasta el 20 de marzo de 2026.

Según indica la nota informativa, esta sustancia, el plastificante DEHP, puede ser perjudicial para la salud, por lo que la cadena Tedi desaconseja seguir utilizándola.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (8 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.