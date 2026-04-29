Retiran todos los lotes de estos cosméticos por no poder garantizar su uso seguro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes de los productos Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth, por no poder garantizar el uso seguro de estos productos.

En concreto, la Agencia ha revisado los informes sobre la seguridad de los cosméticos de los que esta empresa es responsable y ha detectado deficiencias metodológicas y falta de información esencial sobre su composición y riesgos. Estas carencias impiden una valoración fiable y comprometen la seguridad del producto.

La Agencia recuerda que los productos cosméticos que se comercialicen deben ser seguros para la salud humana cuando se utilicen «en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso», tal como recoge el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.

A fin de demostrar la seguridad de un producto cosmético, la Aemps indica que la persona responsable debe velar por que, antes de la introducción del producto en el mercado, se realice una evaluación de la seguridad basada en la información pertinente y se elabore el correspondiente informe sobre la seguridad del cosmético.

Real Earth Stories SL, la empresa responsable de los artículos afectados de la puesta en el mercado de este cosmético, ya ha iniciado la retirada de las unidades disponibles en los puntos de venta, así como la recuperación de las adquiridas por los usuarios. Esta empresa tiene su sede social en Madrid.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Aquellas personas que tengan en su domicilio estos productos de la marca y el lote afectado se les recomienda no utilizarlos y dirigirse al punto de venta donde la adquirió para su devolución.