Ordenan la retirada de esta tinta para tatuaje al carecer de autorización para comercializarse en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la suspensión de la comercialización y uso, así como la retirada del mercado y recuperación de las ya adquiridas por los usuarios, de la tinta para tatuaje Dynamic Candy Apple Red, comercializada por la empresa Dynamic Color Europe SL, anteriormente Maimi Paint SL, con sede en Paterna (Valencia).

El motivo, según la información facilitada por la Aemps este 27 de abril, es que se ha detectado que la empresa está vendiendo el producto sin la preceptiva autorización de comercialización para ello en España.

Por su parte, la Aemps ha informado de que la empresa responsable ha iniciado voluntariamente la retirada de la citada tinta para tatuaje de los distribuidores.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Así, recomienda a aquellas personas que tengan en su domicilio alguna tinta de la marca afectada que no la utilicen y se dirijan al punto de venta donde la adquirieron para su devolución.