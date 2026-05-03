El urólogo Tomás Fernández señala que el tabaco es la principal causa del cáncer de vejiga: "Es una enfermedad en gran parte prevenible"

Archivo - Imagen de recurso de un médico que sostiene en una mano el modelo de vejiga urinaria humana con próstata.FIGUS - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, Tomás Fernández, ha advertido de que el tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de vejiga, por lo que ha subrayado la necesidad de erradicar este hábito al tratarse de una enfermedad "en gran medida prevenible".

"Es poco frecuente que el cáncer de vejiga tenga un origen genético. Existen algunos síndromes hereditarios, como el síndrome de Lynch, que pueden asociarse a este tumor. Sin embargo, lo habitual es que se trate de una enfermedad de origen ambiental, relacionada principalmente con el consumo de tabaco o la exposición a determinados agentes, por lo que en gran medida es prevenible", ha indicado el experto en cáncer de vejiga de la Asociación Española de Urología (AEU) en una entrevista a Europa Press.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Vejiga, que se celebra el próximo 5 de mayo, el especialista ha señalado que se trata del quinto tumor más frecuente en España, con más de 22.000 casos diagnosticados cada año, y ha destacado que el país se sitúa entre los europeos con mayor incidencia, en gran parte debido al tabaquismo.

Asimismo, ha explicado que este tipo de cáncer suele aparecer a partir de los 45 o 50 años y es más frecuente en hombres que en mujeres: "Aproximadamente el 80 por ciento de las personas que lo padecen son hombres, mientras que el 20 por ciento son mujeres".

En este contexto, ha concretado que existen dos grandes tipos de cáncer de vejiga, los que no afectan a la capa muscular de la vejiga, que suelen tener un mejor pronóstico y pueden tratarse con procedimientos menos invasivos, y los que sí la infiltran, que son más agresivos y pueden requerir tratamientos más complejos como la cirugía o terapias complementarias.

"La diferencia es muy importante porque los primeros se pueden controlar sin necesidad de extirpar la vejiga mediante tratamientos locales, mientras que los segundos, los que afectan a la capa muscular, son más agresivos, presentan una mayor tasa de mortalidad y obligan, en un intento de curación, a extirpar la vejiga. Por tanto, este tipo de tumor tiene una mortalidad más elevada, mientras que el otro, el que no afecta a la capa muscular, presenta un pronóstico mucho más favorable y una mortalidad considerablemente más reducida", ha explicado el experto.

Además, Fernández ha señalado que el tipo más frecuente es el tumor que no afecta a la capa muscular, aunque ha advertido de que algunos de estos pueden evolucionar y llegar a invadirla con el tiempo. "Son tumores que tienen una gran agresividad a pesar de que inicialmente no han invadido la capa muscular", ha añadido.

Sangrado

El urólogo ha advertido de que el principal signo de alerta del cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina. No obstante, ha matizado que este sangrado no es exclusivo de este tumor, ya que también puede deberse a otras causas como los cálculos o las infecciones urinarias. "Un sangrado al orinar sin síntomas añadidos es muy sugestivo de cáncer de vejiga", ha sostenido.

Al hilo, ha subrayado que en algunos casos no se produce hematuria y la enfermedad se manifiesta mediante un síndrome irritativo, con síntomas similares a los de una cistitis persistente.

En cuanto al diagnóstico, el especialista ha destacado que todos los profesionales sanitarios están concienciados de la importancia de la detección temprana, especialmente ante la presencia de hematuria. Tras ello, ha explicado que el estudio se apoya principalmente en pruebas de imagen, como la ecografía o el escáner con contraste, así como en el análisis de orina y, sobre todo, en la cistoscopia.

"La cistoscopia permite visualizar directamente el interior de la vejiga y constituye el método diagnóstico prácticamente definitivo. En muchos casos, ha añadido, una simple ecografía ya permite detectar la sospecha y orientar claramente el diagnóstico", ha añadido.

Inmunoterapia

El especialista ha destacado que en los últimos años se está viviendo una revolución en el abordaje del cáncer de vejiga, tanto en los tumores que afectan a la capa muscular de la vejiga como los que no. Un cambio que, según ha señalado, continuará en los próximos años de la mano de la inmunoterapia. "Muy probablemente en los próximos años veamos una revolución también fundamentalmente de la mano de la inmunoterapia", ha manifestado.

En relación con los casos de peor pronóstico, ha subrayado que se ha producido una mejora significativa en la supervivencia. "En los últimos años estamos teniendo una base espectacular en la supervivencia en los pacientes con peor pronóstico, es decir, aquellos que tienen enfermedad diseminada", ha señalado, destacando que el objetivo actual es cronificar la enfermedad con a la inmunoterapia.

"En general, el peor pronóstico a cinco años andaba en torno al 40 por ciento de supervivencia, aunque dependía del estadio, mientras que en la actualidad se están alcanzando cifras significativamente superiores, en torno al 60-70 por ciento, lo que supone un punto importante para la esperanza", ha finalizado.