El error que llevas toda la vida cometiendo: por qué beber de la botella te está arruinando la tarde

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Eres de los que presume de beber directamente del botellín porque "sabe mejor" o por pura comodidad? Tenemos malas noticias para tu aparato digestivo. Resulta que ese gesto tan cotidiano es el responsable directo de esa sensación de pesadez y las ganas constantes de eructar que arruinan cualquier tapeo. El secreto para no sentirte como un pez globo no está en la marca de la cerveza, sino en el recipiente.

El gran problema de beber directamente del envase es el ácido carbónico. Cuando la cerveza está encerrada en la botella, el gas está comprimido. Si la bebes a morro, ese gas entra directamente en tu estómago sin haber tenido la oportunidad de liberarse. Una vez dentro, con el movimiento y el calor corporal, el gas se expande violentamente, provocando esa hinchazón abdominal tan incómoda que nos hace sentir llenos prematuramente.

Al servir la cerveza en un vaso (y hacerlo correctamente, dejando que rompa contra el cristal), se produce la liberación de parte de ese gas carbónico, formando la famosa corona de espuma o "giste". Este proceso, llamado desgasificación, es vital: el gas que se libera en el vaso es gas que no termina en tu estómago. Además, al formarse la espuma, se protegen los aromas de la bebida, evitando que se oxide y mejorando drásticamente la experiencia sensorial.

Así que la próxima vez que te ofrezcan una jarra o un vaso bien frío, no digas que no. Tu estómago te lo agradecerá, la digestión será mucho más ligera y, lo mejor de todo, podrás disfrutar de tu cerveza favorita sin sentir que vas a salir volando por culpa del gas acumulado. ¡Salud, pero en vaso!