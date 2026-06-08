Alertan de la presencia de Listeria en quesos frescos de vaca de seis marcas y recomiendan no consumirlos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia y Aragón relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos de vaca de las marcas De mi tierra, Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca y La Buona Mucca.

En concreto, están afectados los productos de la marca De mi tierra: Queso costeño, en varias presentaciones (en barra, 300 gramos, 500 gramos y un kilo), con lote 009-0526 y fecha de caducidad del 6 de agosto de 2026; Queso amarillo, presentado en barra, con lote 027-0326 y fecha de caducidad del 19 de junio de 2026; Queso fresco duro, en varias presentaciones (en barra, 300 gramos, 500 gramos y un kilo), con lote 070-0326 y fecha de caducidad del 25 de junio de 2026; Queso fresco semiduro, en varias presentaciones (barra y 300 gramos), con lote 041-0426 y fecha de caducidad del 20 de julio de 2026.

Asimismo, están afectados los quesos frescos de vaca envasados de las marcas Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca y La Buona Mucca en las presentaciones de dos kilos, 320 gramos, 300 gramos y 250 gramos, con lotes cuyas fechas de caducidad sean anteriores al 1 de agosto de 2026.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución inicial ha sido a Galicia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.