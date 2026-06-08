Retiran varios lotes de esta soja texturizada por posible presencia de piedras en su contenido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios lotes de Eco soja texturizada fina de la marca Bio, anteriormente conocida como Gutbio, por la posible presencia de piedras en su contenido.

En concreto, los lotes afectados son: las numeraciones 106267027, 107267199 y 307267277, con fecha de consumo preferente del 28 de marzo de 2027; las numeraciones 208267402, 109267552 y 509267651, con fecha de consumo preferente del 28 de abril de 2027; y los lotes 112268007 y 213268254, con fecha de consumo preferente del 28 de mayo de 2027.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido alguno de los lotes afectados de este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.