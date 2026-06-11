Riesgo para los diabéticos: un error en el software en estas bombas de insulina alteraría su administración

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de un problema en determinados modelos de la bomba de insulina MiniMed 780G con la versión de software 6.62 que podría provocar la suspensión de la administración del medicamento.

La Aemps advierte de que esta situación podría aumentar el riesgo de hiperglucemia o cetoacidosis diabética si no se siguen las indicaciones mostradas por el dispositivo para restablecer el tratamiento.

En concreto, las bombas de insulina MiniMed 780G implicadas en la alerta son los modelos MMT-1886 y MMT-1896, con la versión de software 6.62, con varios números de serie afectados que pueden consultarse en la web de la Aemps.

Según ha tenido conocimiento la Agencia a través de la empresa distribuidora de las bombas, Medtronic Ibérica SA, con sede en Madrid, para que ocurra esta incidencia deben producirse simultáneamente las siguientes condiciones: que la bomba se encuentre en modo SmartGuard, que la lectura de glucosa del sensor sea superior a 400 mg/dL y se utilice la calculadora de bolos para estimar una dosis de insulina.

En estas circunstancias, la bomba mostrará mensajes de error en la pantalla (error de la bomba 53/error 23) y activará una alarma. Si el usuario no confirma la alarma en un plazo de 10 minutos, el dispositivo comenzará a vibrar y emitirá una alarma sonora al volumen máximo. Tras confirmar y borrar la alarma, la bomba se reiniciará. Sin embargo, la administración de insulina permanecerá suspendida y en la pantalla de inicio aparecerá el mensaje «Reservorio y equipo».

La Aemps señala que si no se siguen las indicaciones que aparecen en la pantalla de la bomba, la administración de insulina no se reanudará, lo que podría provocar un retraso en el tratamiento y aumentar el riesgo de hiperglucemia o cetoacidosis diabética. Para solucionar este problema, es necesario actualizar el software del dispositivo a la versión 6.63.