Retira del mercado esta freidora de aire por riesgo de incendio y lesiones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una freidora de aire por haber riesgo de incendio y lesiones.

En concreto, Tedi ha informado en un comunicado de que «se han detectado desviaciones respecto a nuestros requisitos de calidad» que hacen referencia «al control interno de la temperatura y al cableado interno».

El producto afectado es la freidora de aire Elta, de 3,2 litros de capacidad, con modelo AF-3202 y número de referencia 5940600713.

La freidora de aire estuvo a la venta en las tiendas Tedi entre el 4 de febrero de 2025 y el 3 de junio de 2026.

Tedi desaconseja seguir usando este producto, ya que puede suponer un peligro para la salud. Se puede obtener el reembolso del producto por su importe (treinta euros), o bien cambiarlo por otros artículos de los que ofertan sus establecimientos.

Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.