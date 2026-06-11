Retiran este llavero con forma de fresa al no cumplir con los estándares de seguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un llavero con forma de fresa al estar clasificado como juguete pero no cumplir con los estándares de seguridad para estos productos.

En concreto, el artículo retirado es un llavero de fresa esponjosa, con el número 3069455. Están afectados todos los lotes y ha estado a la venta en las tiendas Flying Tiger Copenhagen desde febrero de 2026.

Flying Tiger Copenhagen ha pedido a sus clientes dejar de utilizar este producto inmediatamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Además, recomienda devolverlo en la tienda más cercana donde se les reembolsará el dinero.

En un comunicado, la empresa asegura que reaccionan «con la mayor rapidez posible cuando detectamos productos que no cumplen con la normativa vigente» con el fin de garantizar la calidad y seguridad de sus artículos expuestos a la venta.