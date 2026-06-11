Los expertos alertan de que los menores pueden acercarse al yihadismo a través de las redes

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Los expertos en la lucha contra el terrorismo consideran una tendencia "muy preocupante" el número de menores y jóvenes que en España se acercan al terrorismo yihadista a través de la propaganda que organizaciones de este ámbito difunden a través de redes sociales o plataformas de videojuegos.

Esta preocupación ha protagonizado este miércoles la primera jornada del III Congreso Internacional Terrorismo, Seguridad y Prisión que durante tres días se celebra en Cádiz, y que reunirá más de 30 ponentes para analizar las amenazas terroristas que acechan a España y su impacto en el ámbito penitenciario.

Organizado por la Asociación de Estudios sobre Seguridad, Terrorismo e Inteligencia (ASESTI), el congreso, dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo, reúne a 400 asistentes.

El yihadismo es la amenaza terrorista más preocupante, según han explicado Francisco Coria Rico, jefe de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado; Félix Gómez, comisario principal de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, y Oliver Pérez López, jefe de la Unidad Central especial número 2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil en la primera mesa del congreso, en la que han analizado el "Contexto actual del fenómeno del terrorismo y los extremismos violentos".

Coria Rico ha explicado que en 2025 fueron detenidas en España cien personas por vínculos con el terrorismo yihadista, a las que se suman otras trece que fueron arrestadas fuera del país en virtud de la cooperación internacional.

Este dato marca "una tendencia alcista", ya que en 2023 fueron 78 las detenciones y en 2024 un total de 81.

La lectura de este experto no es tanto que la amenaza sea mayor como que "España ha sido capaz de consolidar la lucha contra el terrorismo basándose en la detención temprana".

Los expertos sí consideran "una tendencia muy preocupante" en el fenómeno yihadista que de esos cien detenidos, 14 fueran menores de edad y 37 menores de 24 años.

"Supone que más del 50 % de los detenidos son menores de 24 años", ha explicado el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

La mayor parte del centenar de detenciones, que se produjeron en distintas zonas del país -como Cataluña, Madrid, Valencia o Melilla, fueron de individuos de nacionalidad española, con ascendencia marroquí y fueron acusados de delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Si hay "un denominador común" entre ellos es que son individuos que se "autorradicalizan" a través de la propaganda digital que producen organizaciones como Daesh o Al-Qaeda.

Félix Gómez ha explicado que las organizaciones yihadistas usan el ámbito "online" para "difundir sus narrativas" entre menores con "carencias sociales y muchas horas en las pantallas".

Estos menores pueden encontrar en estos grupos "el apoyo social que no tienen en la vida real".

"Enganchar emocionalmente al menor es el primer paso para dirigirle a otros foros, el paso previo al proceso de radicalización en el que se legitima el uso de la violencia"

Según Coria Rico, se ha detectado un vector de "reclutamiento y radicalización" en plataformas de juego online en 'streaming' o que "a veces un vídeo de Tiktok es el primer eslabón de enganche", porque con una estética de conocidos videojuegos ofrece a los menores un enlace que no se dirige a los juegos, sino a otra red social en la que se difunden contenidos.

Tras ese adoctrinamiento "no todos van a dar el paso, pero están en predisposición de hacerlo", ha indicado Gómez Mayor, que distingue dos perfiles que se pueden encontrar: "los actores solitarios" que pueden cometer acciones "imprevisibles", y los que han adquirido un grado de radicalidad tal que se desplazan para integrarse en las filas de las organizaciones terroristas y a su regreso son "una bomba de relojería" porque ya tienen adiestramiento técnico.

Cambios con velocidad vertiginosa

Oliver Pérez ha destacado la "velocidad vertiginosa" de los cambios en las diversas tipologías y escenarios del terrorismo yihadista, el riesgo de la "africanización" de este terrorismo, con puntos especialmentde preocupantes como Sahel. y el surgimiento de grupos como HAYI, que se activó para hacer ataques antisemitas en distintas ciudades europeas tras las acusaciones de que Israel estaba cometiendo un genocidio en Palestina.

Este experto también ha alertado de que en España "no podemos cerrar los ojos" cuando "poco a poco" organizaciones criminales que en países de Latinoamérica llegan a practicar el narcoterrorismo empiezan a tener presencia en el país.