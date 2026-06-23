Alerta alimentaria por la presencia de lactosa sin etiquetar en 'Cabezada de lomo' de la marca Jamones Alfredo Monfort

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este martes de la presencia de lactosa en 'Cabezada de Lomo', de la marca Jamones Alfredo Monfort, sin incluir en su etiquetado, según ha conocido a partir de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

La advertencia, dirigida a las personas con intolerancia a la lactosa, implica a los lotes 52-25, 05-26, 07-26, 12-26 y 10-26, con fechas de caducidad 22/10/2026, 29/11/2026, 29/11/2026, 19/01/2027 y 05/06/2027, respectivamente, del producto mencionado. Se presentan envasados al vacío en tacos, en envases de 200 a 1000 gramos, y loncheados, en envases de 130 a 150 gramos.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas con intolerancia a la lactosa que tengan el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".