Retiran varios lotes de estos patés premium para perros por la posible presencia de objetos extraños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios lotes de paté premium para perros de la marca Romeo por la posible presencia de objetos extraños.

En concreto, está afectado el lote L415380 de la variedad de vacuno, el lote L415383 de la variedad de pollo y el lote L415385 de la variedad corazón e hígado de ave. Todos ellos se comercializan en formato de 400 gramos y tienen fecha de consumo preferente del 17 de febrero de 2027.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido los patés de los lotes afectados que los devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.