Ciclosporiasis: el brote parasitario en EEUU que provoca una fuerte diarrea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un brote de ciclosporiasis ha generado una alarma sanitaria en Estados Unidos, con al menos 2.640 personas afectadas y 44 hospitalizaciones registradas solo en Michigan. Esta enfermedad parasitaria intestinal, causada por el microorganismo Cyclospora cayetanensis, se propaga principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados con material fecal. Las autoridades sanitarias investigan el alcance real de esta infección gastrointestinal.

Las primeras pesquisas apuntan a que el origen de este brote masivo podría estar en el consumo de ensaladas o vegetales de hoja verde que, de alguna manera, resultaron contaminados. Aunque Michigan es el estado con mayor número de incidencias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han confirmado un preocupante aumento de casos de ciclosporiasis en otras regiones. Entre los estados afectados se encuentran Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky, lo que subraya la extensión geográfica del problema. La situación es tan grave que, según Caitlin Rivers, epidemióloga de la prestigiosa Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, este año "va camino de ser el peor año registrado" en cuanto a ciclosporiasis en el país, tal y como declaró a The New York Times.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se manifiesta?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Este protozoo infecta el intestino delgado y puede provocar una variedad de síntomas gastrointestinales. El periodo de incubación suele oscilar entre una semana y diez días tras la exposición al parásito. Los síntomas más comunes incluyen diarrea acuosa y explosiva, a menudo acompañada de calambres abdominales, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y, en ocasiones, fiebre baja. Es crucial destacar que, si no se trata, la diarrea puede prolongarse durante semanas o incluso meses, con periodos de mejoría y recaída, lo que puede llevar a una deshidratación significativa y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza mediante la detección del parásito en muestras de heces, y el tratamiento habitual consiste en la administración de antibióticos específicos.

Vías de transmisión y prevención de la infección

La transmisión de la ciclosporiasis ocurre principalmente por la ingestión de alimentos o agua que han sido contaminados con heces que contienen los ooquistes infecciosos del parásito. Es importante señalar que la transmisión de persona a persona es poco común, ya que los ooquistes necesitan un tiempo fuera del cuerpo para madurar y volverse infecciosos. Los brotes suelen estar asociados al consumo de productos frescos, como bayas, lechugas, espinacas, albahaca y otras verduras de hoja verde, que han sido regados con agua contaminada o manipulados por personas infectadas sin la higiene adecuada. Para prevenir la ciclosporiasis, se recomienda lavar cuidadosamente frutas y verduras, especialmente aquellas que se consumen crudas, y evitar el consumo de agua no tratada. La higiene de manos es fundamental, sobre todo antes de preparar alimentos y después de ir al baño, para romper la cadena de transmisión de este parásito intestinal.

¿Por qué este año podría ser el peor registrado?

La afirmación de la epidemióloga Caitlin Rivers sobre que este año "va camino de ser el peor registrado" en cuanto a ciclosporiasis en Estados Unidos, plantea interrogantes sobre los factores que contribuyen a este aumento. Una de las razones podría ser la creciente globalización de la cadena alimentaria, que facilita la importación de productos frescos de regiones donde el parásito es endémico o donde las prácticas de higiene y saneamiento son deficientes. Además, la mejora en los métodos de detección y la mayor concienciación de los profesionales de la salud podrían estar llevando a un incremento en el número de diagnósticos, lo que antes pasaba desapercibido. No se descarta que factores ambientales y climáticos, como lluvias intensas o cambios en las temperaturas, puedan influir en la supervivencia y propagación del parásito en los cultivos. La vigilancia epidemiológica constante es clave para entender mejor estas tendencias y desarrollar estrategias de control más efectivas contra esta enfermedad transmitida por alimentos.

Recomendaciones para la población ante brotes de ciclosporiasis

Ante la presencia de brotes de ciclosporiasis, las autoridades sanitarias emiten una serie de recomendaciones esenciales para la población con el fin de minimizar el riesgo de infección. Es fundamental lavar a fondo todas las frutas y verduras frescas bajo el grifo, incluso si se van a pelar, y especialmente aquellas que se consumen crudas. Para los productos que no se pueden pelar, como las bayas, se aconseja un lavado exhaustivo con agua potable. Evitar el consumo de agua de fuentes no potables o sin tratar es otra medida preventiva crucial. Asimismo, la higiene personal es insustituible: lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente antes de manipular alimentos y después de usar el baño, es una barrera eficaz contra la propagación de este y otros patógenos. En caso de experimentar síntomas de diarrea persistente, calambres abdominales o náuseas, es vital consultar a un profesional médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados, evitando la automedicación y contribuyendo a la salud pública general.