Una nutricionista desvela el error más común al comer ensaladas en verano: «Si no haces esto, se nota después»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Con la llegada del calor, cambiar la alimentación parece casi un acto automático. Las ensaladas sustituyen a los platos calientes, el gazpacho se convierte en una cena habitual y la fruta gana protagonismo entre horas. El verano invita a comer más ligero, pero ese cambio también puede esconder un error nutricional muy frecuente. Según explica Klau Gago, especialista en nutrición consciente y PNIE y fundadora de klauinstinto, sentir menos apetito no significa que el organismo necesite menos nutrientes para funcionar correctamente.

«Tener menos hambre no significa necesitar menos nutrientes», resume Klau Gago. La experta señala que muchas personas interpretan la disminución del apetito propia de los meses más calurosos como una señal para reducir de forma importante la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen. Sin embargo, el organismo sigue necesitando proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales y suficiente energía para mantener la masa muscular, producir hormonas, reparar tejidos o sostener el sistema inmunitario.

En consulta, asegura que observa con frecuencia platos que parecen abundantes por el volumen de verduras que contienen, pero que resultan pobres desde el punto de vista nutricional. Una ensalada elaborada únicamente con hojas verdes, tomate o pepino puede aportar fibra y resultar refrescante, pero difícilmente cubrirá las necesidades de una comida principal si no incorpora otros nutrientes esenciales.

Las ensaladas también pueden ser completas si incluyen proteína y grasas saludables

La especialista insiste en que el problema no son las ensaladas, sino cómo se preparan. Para convertirlas en una comida equilibrada recomienda añadir fuentes de proteína como huevo, pollo, pescado o legumbres, además de grasas saludables presentes en alimentos como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate o los frutos secos.

Según explica, esa combinación permite mantener la sensación de saciedad durante más tiempo y evitar que el cuerpo reclame energía pocas horas después. El objetivo no consiste en comer igual que durante el invierno, sino en adaptar la alimentación al verano sin renunciar a los nutrientes que el organismo sigue necesitando.

Uno de los mensajes que más repite Klau Gago es que muchos antojos de la tarde no aparecen por falta de fuerza de voluntad. «Con frecuencia, el hambre de las seis de la tarde empieza realmente a la una o a las dos del mediodía», afirma.

Cuando las comidas principales contienen muy poca proteína o aportan escasa energía, el cuerpo termina reclamando aquello que no ha recibido. Es entonces cuando aparecen el picoteo constante, los snacks improvisados o la sensación de que siempre apetece comer algo más. Durante el verano, además, las largas tardes, las terrazas y los aperitivos favorecen que esa dinámica pase desapercibida y se normalice.

La nutricionista recuerda que esos antojos responden muchas veces a una necesidad fisiológica y no necesariamente a un problema de autocontrol.

Klau Gago

Comer ligero no significa comer insuficiente

Para Klau Gago, uno de los errores más extendidos consiste en asociar una alimentación saludable con reducir al máximo el contenido energético de los platos. «Cada verano veo personas que sustituyen comidas completas por ensaladas muy básicas, fruta o zumos porque creen que así se sentirán mejor o adelgazarán más rápido», explica.

La especialista defiende que es posible disfrutar de platos frescos y apetecibles sin renunciar a una alimentación completa. La clave, concluye, no está en eliminar las ensaladas o el gazpacho del menú veraniego, sino en convertirlos en platos realmente equilibrados que aporten todos los nutrientes que el cuerpo sigue necesitando, incluso cuando el calor hace que el apetito disminuya.