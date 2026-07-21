Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Recuperar el asombro y la atención se convierte en el primer paso para recuperar la paz interior»

La psiquiatra Marian Rojas Estapé advierte de que una corteza prefrontal saturada de ruido y estímulos favorece la atracción por lo superficial y dificulta la reflexión. / Instagram @marianrojasestape@marianrojasestape

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Vivimos rodeados de estímulos. Revisamos mensajes mientras vemos una serie, saltamos de un vídeo a otro y consultamos las redes sociales casi de forma automática cada vez que aparece un momento de silencio. El cerebro se acostumbra así a recibir novedades constantes y la atención tiene cada vez menos oportunidades de detenerse en una sola cosa.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé ha reflexionado sobre las consecuencias que puede tener esta saturación en un vídeo compartido junto al directivo y mago profesional Mariano Torrente. Según explica, llenar la corteza prefrontal de ruido y estímulos termina bloqueando algunas de las capacidades que más necesitamos para comprendernos a nosotros mismos y relacionarnos con los demás.

«Tener la corteza prefrontal saturada de estímulos y de ruido la bloquea, la anestesia», asegura la especialista. Una situación que no solo afecta a la concentración, sino también a la forma en la que buscamos placer, tomamos decisiones e interpretamos las opiniones ajenas.

La adicción a lo rápido y superficial

Una de las primeras consecuencias señaladas por Rojas Estapé es la preferencia creciente por contenidos fáciles de consumir y que no exigen esfuerzo mental.

«Nos hacemos adictos a lo superficial, a lo viral, a lo fácil, a lo que no genera esfuerzo», explica. El problema aparece cuando el cerebro se acostumbra tanto a las recompensas inmediatas que cualquier actividad más lenta comienza a resultar pesada.

Leer un texto largo, mantener una conversación sin mirar el teléfono, escuchar con atención o permanecer durante unos minutos sin ningún entretenimiento puede generar inquietud. No porque esas actividades hayan dejado de interesarnos, sino porque compiten con estímulos diseñados para captar nuestra atención de manera instantánea.

Esta búsqueda constante de novedad también puede hacer que abandonemos una tarea en cuanto deja de resultar entretenida, aunque sea importante para nosotros.

La psiquiatra destaca una segunda consecuencia: la tendencia a evitar todo aquello que requiere reflexión y tiempo.

«Huimos de la profundidad y de las grandes preguntas de la vida», señala. Sin embargo, cuestiones como qué queremos, qué relaciones nos hacen bien, qué nos preocupa o qué dirección deseamos tomar no suelen tener respuestas rápidas.

«Lo que da sentido a la vida requiere profundidad», añade Rojas Estapé. Para llegar a ella necesitamos espacios sin interrupciones en los que podamos ordenar nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones y prestar atención a aquello que sucede a nuestro alrededor.

Cuando cada pausa se llena con una pantalla, esos momentos de reflexión quedan desplazados. Podemos estar permanentemente ocupados y, al mismo tiempo, sentir que nos cuesta conectar con lo que de verdad nos importa.

Una menor capacidad para ponerse en el lugar del otro

La saturación de estímulos también puede afectar a la empatía. Según la especialista, cuando permanecemos centrados en sobrevivir a nuestras propias prisas, preocupaciones y tareas, resulta más complicado detenernos a comprender lo que siente otra persona.

«Cada vez nos cuesta más ponernos en el lugar del otro, porque yo estoy en mi modo supervivencia y es disfrutar de lo mío», afirma.

Escuchar necesita atención. También la requiere interpretar un gesto, comprender un matiz o aceptar que alguien puede vivir una misma situación desde un punto de vista distinto. Cuando la mente se encuentra acelerada, tendemos a responder antes de escuchar y a juzgar antes de comprender.

Se trata de recuperar una forma de presencia que permita conversar sin estar pensando en el siguiente mensaje, la siguiente tarea o el próximo contenido que vamos a consumir.

El pensamiento en blanco o negro

Rojas Estapé también relaciona la falta de atención con una visión más polarizada de la realidad. «El cerebro se polariza: o es blanco o es negro, te quiero o te odio», explica.

Los vídeos breves y los mensajes virales suelen presentar ideas complejas en pocos segundos. Esta simplificación favorece respuestas rápidas y emocionales, pero deja poco espacio para los matices, las dudas o los argumentos que contradicen nuestra posición inicial.

«Sin atención no somos capaces de entender a los que no piensan como nosotros», advierte la psiquiatra. Entender no significa estar de acuerdo, pero sí dedicar el tiempo suficiente a escuchar qué experiencias o razones hay detrás de una opinión.

Cuando nos informamos únicamente mediante fragmentos descontextualizados, resulta más fácil reducir a los demás a una etiqueta y reaccionar desde el rechazo inmediato.

Frente a esta saturación, la especialista propone recuperar dos capacidades: la atención y el asombro. Prestar atención a una conversación, a un paseo, a la naturaleza o a una actividad cotidiana permite que el cerebro salga, al menos durante unos minutos, de esa búsqueda continua de estímulos.

El asombro aparece cuando volvemos a mirar con interés aquello que normalmente damos por hecho. Puede surgir al observar un paisaje, escuchar música, aprender algo nuevo o compartir tiempo con alguien sin consultar el teléfono.

«Recuperar el asombro y la atención se convierte en el primer paso para recuperar la paz interior», concluye Rojas Estapé.

Crear pequeños espacios de silencio, reducir las interrupciones y realizar una sola actividad cada vez puede ayudar a entrenar de nuevo la atención. No hace falta renunciar a la tecnología, pero sí evitar que ocupe cada pausa del día. En ocasiones, recuperar la calma comienza con algo tan sencillo como permitir que la mente deje de saltar de un estímulo a otro.