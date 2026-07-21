Elena Monje, farmacéutica: «La leche fresca no es más natural ni superior a la UHT»

La leche fresca y la UHT conservan nutrientes muy similares, aunque se diferencian por el tratamiento térmico, el sabor y el tiempo de conservaciónUnsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La leche fresca refrigerada suele asociarse con un producto más natural, nutritivo y cercano a la leche recién ordeñada. Frente a ella, la leche UHT, la que encontramos en tetrabrik y puede almacenarse durante meses, carga a veces con la fama de ser una opción más procesada y de menor calidad.

Sin embargo, la diferencia entre ambas es mucho menor de lo que parece. Así lo explica Elena Monje, farmacéutica y divulgadora conocida en redes sociales como Infarmarte: «No es que una sea mejor que la otra, es la misma leche, pero tratada de distinta forma».

El proceso al que se somete cada una determina cuánto dura, cómo debe conservarse y algunos matices de sabor, aunque su perfil nutricional resulta muy parecido.

La leche fresca que encontramos en la zona refrigerada del supermercado se somete a un proceso de pasteurización. Esto significa que se calienta a una temperatura suficiente para eliminar los microorganismos que podrían resultar peligrosos, sin llegar a esterilizar el producto por completo.

«La leche refrigerada está pasteurizada, se calienta lo justo para eliminar bacterias peligrosas, pero no todas», explica Monje.

Precisamente por eso debe conservarse siempre en frío y consumirse en un periodo relativamente corto. Su seguridad depende también de que se mantenga la cadena de frío desde su producción hasta que llega a casa.

«Es segura, pero depende mucho de que no se rompa la cadena de frío», señala la farmacéutica. Dejarla fuera de la nevera durante demasiado tiempo o conservarla a una temperatura inadecuada puede favorecer el crecimiento de microorganismos y acelerar su deterioro.

Por qué la leche UHT dura meses sin nevera

La leche UHT pasa por un tratamiento térmico más intenso. Se expone a temperaturas muy altas durante apenas unos segundos, un proceso que reduce de forma drástica la presencia de microorganismos.

«Es una leche mucho más estable, casi sin microorganismos, que puede durar meses sin nevera estando cerrada», detalla la experta.

Esta es la razón por la que los tetrabriks pueden conservarse a temperatura ambiente antes de abrirlos. Una vez abiertos, deben guardarse en la nevera y consumirse en pocos días, igual que ocurre con otros productos lácteos.

La duración de la leche UHT no se debe a la incorporación de conservantes, sino al tratamiento térmico y al tipo de envase, que evita la entrada de luz, aire y microorganismos mientras permanece cerrado.

¿Tiene más nutrientes la leche fresca?

Una de las dudas más habituales tiene que ver con su valor nutricional. El tratamiento UHT utiliza más calor y puede provocar la pérdida de pequeñas cantidades de algunas vitaminas sensibles a la temperatura.

Aun así, Elena Monje aclara que las diferencias son poco significativas: «Nutricionalmente son casi iguales, mantienen los nutrientes clave. Se pierde alguna vitamina sensible al calor, pero es mínima y poco relevante en una dieta normal».

Ambas aportan proteínas, calcio, grasas e hidratos de carbono en proporciones muy similares, siempre que se comparen versiones equivalentes, como dos leches enteras o dos semidesnatadas.

Por tanto, elegir una u otra no suele marcar una diferencia relevante dentro de una alimentación variada. La decisión puede depender más de cuánto tiempo tardamos en consumirla, del espacio disponible en la nevera o de nuestras preferencias de sabor.

La diferencia de sabor tiene una explicación

Muchas personas perciben que la leche fresca tiene un sabor más suave o parecido al de la leche recién ordeñada. Esto se debe a que recibe un tratamiento térmico menos intenso.

La leche UHT, en cambio, puede presentar un ligero sabor cocido como consecuencia de las altas temperaturas utilizadas durante su procesamiento. «La de tetrabrik puede saber un poco más cocida por el calor y la pasteurizada es más parecida a la leche recién ordeñada», explica Monje.

Se trata, por tanto, de una cuestión de sabor y no de calidad. La leche fresca puede resultar más agradable para quienes prefieren un gusto menos tostado, mientras que la UHT ofrece una mayor comodidad para almacenar y planificar la compra.

Cuál elegir según tus hábitos

La leche fresca puede ser una buena opción en hogares donde se consume con rapidez y es fácil mantenerla siempre refrigerada. Su vida útil más corta obliga a controlar la fecha de caducidad y a evitar que permanezca fuera del frigorífico.

La leche UHT resulta práctica para quienes hacen compras grandes, consumen poca cantidad o quieren disponer de varios envases en la despensa. Además, al ser más estable, existe menos riesgo de que se estropee antes de abrirla.

«La fresca no es que sea más natural o superior, tiene un sabor diferente y tiene que consumirse más rápido», concluye la farmacéutica. La UHT, por su parte, es más cómoda y estable, sin que eso implique una pérdida nutricional importante.