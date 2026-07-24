Casi 7.700 pacientes esperan una intervención quirúrgica en hospitales de León y El Bierzo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El PSOE ha denunciado este viernes que casi 7.700 pacientes permanecen pendientes de una intervención quirúrgica en los hospitales de León y El Bierzo, donde la demora media alcanza los 201 días en el centro berciano y los 93 en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), según los datos del segundo trimestre de 2026 publicados por la Consejería de Sanidad.

Los procuradores socialistas por León han acusado a la Junta de Castilla y León de mantener a los pacientes con "esperas insoportables" y han advertido del deterioro de la sanidad pública en la provincia.

En un comunicado, el procurador Benjamín Fernández ha señalado que las cifras reflejan la incapacidad del Ejecutivo autonómico para garantizar una atención sanitaria en tiempos razonables. Además, han destacado que resultan especialmente preocupantes en el Hospital El Bierzo, donde permanecen 2.951 pacientes en lista de espera para una operación.

Según los datos difundidos por el PSOE, las mayores demoras en el centro berciano se registran en Otorrinolaringología, con una espera media de 277 días; Urología, con 267 días, y Traumatología, con 212 días.

En el CAULE, la lista de espera quirúrgica afecta a 4.708 pacientes, mientras que la demora media se sitúa en 93 días. Traumatología concentra 1.938 pacientes pendientes de intervención y una espera media de 138 días. Además, Otorrinolaringología y Cirugía Plástica presentan una demora media de 90 días para ser operado.

Fernández ha sostenido que el problema de las listas de espera responde a una situación "estructural" y no coyuntural, y ha reclamado a la Junta un plan extraordinario para reducir las demoras mediante el refuerzo de las plantillas, la cobertura de vacantes y una mayor inversión en la sanidad pública.

A su juicio, la espera de meses para acceder a una intervención quirúrgica afecta de forma directa a la calidad de vida de miles de pacientes de la provincia.