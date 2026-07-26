Marian Rojas, psiquiatra, sitúa dormir bien entre los hábitos más importantes: «El sueño REM es el que gestiona todo nuestro mundo interior emocional»

Marian Rojas explica que el sueño REM desempeña un papel clave en la gestión de las emociones, la memoria y el equilibrio mental durante el descansoUnsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Marian Rojas lleva años defendiendo que la salud mental no depende de un único factor, sino de la suma de muchos hábitos cotidianos, pero durante su entrevista en el podcast Tengo un Plan dejó claro cuál ocupa un lugar privilegiado. Para la psiquiatra, dormir bien no es simplemente una cuestión de descansar unas horas, sino uno de los pilares sobre los que se sostiene el funcionamiento del cerebro. De hecho, reconoce que es uno de los aspectos que más protege en su propia rutina porque sabe cómo afecta a la atención, la regulación emocional y la capacidad para tomar decisiones.

«Una de las cosas más importantes, de los hábitos más importantes, es ver mi sueño», asegura durante la conversación, en la que dedica varios minutos a explicar qué ocurre en el cerebro mientras dormimos y por qué la falta de descanso acaba pasando factura mucho antes de lo que imaginamos.

Para Marian Rojas, durante muchos años se pensó que dormir consistía simplemente en apagar el cerebro durante unas horas. Sin embargo, asegura que hoy se sabe que mientras descansamos tienen lugar numerosos procesos esenciales para el organismo.

La psiquiatra explica que una sola noche de mal descanso incrementa la reactividad de la amígdala cerebral, la estructura encargada de gestionar las emociones. «La amígdala está un 60% más reactiva», afirma, lo que provoca una mayor irritabilidad y hace que resulte mucho más difícil controlar las respuestas emocionales.

En cambio, cuando el descanso es adecuado, el organismo activa el sistema nervioso parasimpático, disminuye el estado de alerta y favorece una mejor regulación tanto del cortisol como de la dopamina, dos sustancias que influyen directamente en el bienestar y en la capacidad para afrontar el estrés.

Marian Rojas asegura que el sueño REM ordena las emociones

Uno de los momentos que más destaca durante la entrevista es la explicación del sueño REM, la fase en la que se producen los sueños más intensos y que suele concentrarse en las últimas horas de la noche.

«El sueño REM es el que gestiona todo nuestro mundo interior emocional», explica.

Para que cualquiera pueda entenderlo, utiliza una comparación muy sencilla. Describe esta fase como si existiera un "secretario nocturno" encargado de revisar todo lo vivido durante el día, decidir qué recuerdos conservar, cuáles integrar emocionalmente y cuáles dejar atrás.

Según explica, cuando una persona duerme poco ese proceso no llega a completarse y, al día siguiente, las emociones aparecen mucho más desordenadas. Eso explica por qué resulta más fácil reaccionar con enfado, sentirse desbordado o interpretar peor las situaciones cotidianas.

Otra de las imágenes que utiliza para explicar la importancia del descanso es la del sistema glinfático, el mecanismo que limpia el cerebro durante la noche.

La psiquiatra lo define como «el camión de la basura nocturno», responsable de eliminar los residuos que se acumulan a lo largo del día.

Para ilustrarlo, propone un ejemplo muy gráfico: «Si tú te pasas la vida sin dormir, es como una cocina donde desayunas, comes y cenas y no limpias; no quieres estar en tu cocina, tus pensamientos no quieren estar en tu cabeza».

Con esta comparación intenta transmitir que el descanso no solo recupera energía física, sino que también permite mantener el cerebro preparado para afrontar un nuevo día con mayor claridad mental.

Marian Rojas explica que dormir mejor ayuda a tomar mejores decisiones

La falta de sueño también tiene consecuencias directas sobre la corteza prefrontal, la región cerebral relacionada con la atención, la planificación y el autocontrol.

Según explica, cuando una persona duerme poco pierde capacidad para posponer recompensas y controlar los impulsos. Por eso resulta más fácil comer alimentos poco saludables, reaccionar de forma impulsiva o tomar decisiones de las que después uno se arrepiente.

«Si tú esa noche no has dormido, a la mañana siguiente te comes cualquier cosa», comenta recordando su etapa como médica durante las guardias hospitalarias.

Para Marian Rojas, esta pérdida de autocontrol no responde a una cuestión de fuerza de voluntad, sino al propio funcionamiento del cerebro cuando no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse.

La psiquiatra también explica cómo intenta aplicar estas recomendaciones en su propia vida. Reconoce que evita compromisos entre semana que puedan alterar sus horarios de descanso porque sabe que dormir poco afecta directamente a su rendimiento. «Lo que más me afecta es no dormir», admite.

Por ese motivo procura mantener una rutina estable, limita las cenas fuera de casa durante la semana y reserva los fines de semana para descansar, pasar tiempo con su familia y realizar actividades al aire libre.