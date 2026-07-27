Retiran esta sartén wok al poder desprenderse el revestimiento antiadherente y contaminar los alimentos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una sartén wok por la posible contaminación de los alimentos con el revestimiento del producto.

En concreto, la información publicada por Tedi señala que «las pruebas del producto demostraron un posible desprendimiento del revestimiento antiadherente» y «dado que las partículas de este pueden pasar a los alimentos, se desaconseja seguir utilizando la sartén wok».

El producto afectado tiene el número 95731003421000000800 y estuvo a la venta en las tiendas desde el 9 de enero hasta el 20 de julio de 2026. Tedi ha informado que se puede obtener el reembolso del producto por su importe, ocho euros, o bien cambiarlo por otros de los que ofertan sus establecimientos.

Para más dudas, los consumidores pueden llamar al teléfono de información 961 367 900, mientras que la dirección de correo para contactar con la empresa es comercio@tedi.com.