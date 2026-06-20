Nevenka Fernández regresa a la escena pública en Ponferrada 25 años después de su denuncia de acoso sexual

Hacía 25 años que Nevenka Fernández no participaba en un acto público en Ponferrada. La última fue aquella rueda de prensa de 2001 en la que dimitió como concejala de Hacienda y se atrevió a denunciar el acoso sexual de su jefe. Después, tuvo que huir a otro país y, aunque ganó el juicio en 2002, con una sentencia pionera en España, su figura se diluyó hasta casi desaparecer. Fue muchos años después cuando Nevenka cogió fuerza y una nueva sociedad le dio su lugar, el de una mujer "valiente" que representa "la dignidad" y que ha marcado, para siempre, la lucha de otras mujeres. Son palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, que hoy ha presidido el acto "de reposición" en el que Nevenka Fernández ha reaparecido firme, serena, agradecida y, sobre todo, "con el corazón en paz", ha dicho.

Nevenka, que reconoció que tardó mucho en darse cuenta de lo que que había ocurrido "era algo más grande que yo", ha sido la figura central de la jornada 'Justicia, Voces y Memoria: De la violencia sistémica a la reparación', celebrada en La Térmica Cultural. Y junto a ella, Charo Velasco, la concejala socialista que le tendió la mano cuando "estaba destruida" y la creyó sin preguntas cuando pocos lo hacían. No se veían en persona desde el juicio y hoy también se han reencontrado, 24 años después. Las dos son las mismas, pero distintas; y han mantenido un diálogo abierto sobre el peso de aquella acción que cambió la vida de ambas y abrió camino entre las zarzas cuando ni siquiera -aseguró Velasco- sabían ponerle nombre a lo que estaba pasando.

Nevenka Fernández.ANA F. BARREDO

"Yo no viví aquello con una trascendencia histórica, lo viví muerta de miedo. Tenía delante a una mujer que estaba sufriendo y tenía miedo a no saber hacer las cosas bien. Aquella sociedad era muy diferente, de esas cosas no se hablaba en público", apuntó Charo Velasco, temerosa de lo que pinta el futuro: "Conseguir derechos es muy difícil, pero perderlos es muy fácil y, ahora, también tengo miedo, pero a que haya retrocesos en temas importantes".

Nevenka asegura que el avance ha sido mucho, que "hay mayor visibilidad, más leyes y más apoyo"; pero "sigue existiendo un panorama complicado, porque hay muchas personas que aún no reconocen que esto existe. Se usa el descrédito y el insulto", lamentó Fernández queriendo aportar, después, un punto de vista optimista relacionado con la fuerza del feminismo y la lucha de las mujeres y quienes siguen disparando: "Pienso que para caer tan bajo, hay que estar muy desesperado".

Nevenka Fernández y Charo Velasco.ANA F. BARREDO

La protagonista de la jornada sobre violencia de género celebrada en Ponferrada critica que se siga cuestionando a las mujeres cuando deciden dar el paso de denunciar y enfatizó lo difícil que es para una víctima contarlo. "Una mujer que denuncia se juega su vida", dijo. Y lo sabe por experiencia. "Es difícil atreverse a hablar cuando toda la vida te han enseñado que es mejor que estés callada". Y aunque más fácil que hacer 25 año, "sigue siendo difícil", no se cansó de repetir.

Al final, Nevenka Fernández quiso que lo que calara fuera un mensaje de esperanza: "Han pasado 25 años y hay muchísima esperanza que quiero dar y decir que hay una manera de salir del horror, que hay camino". Y eso cuando, décadas después de sufrir el acoso sexual del entonces alcalde de Ponferrada, todavía le cuesta recordar algunos episodios de aquella tragedia. "La mente se me bloquea", explicó. Pero, "he conseguido vivir como quería, tengo muchas cosas buenas y, sobre todo, el corazón en paz, que es muy importante", concluyó.

Nevenka Fernández y su familia frente al mural que se ha instalado en la fachada de La Térmica CulturalANA F. BARREDO

Para Charo Velasco, un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género es educar desde la base y, por eso, aprovechó su intervención para pedir una política de estado que enseñe a las niñas y niños a "relacionarse de una manera sana, a respetarse, a cuidarse". "Tenemos que mirar a largo plazo, tenemos que poner los cimientos", dijo mientas Nevenka la observaba en un silencio que rompió con una alabanza: "Charo es el ejemplo de que la política puede ser otra cosa". "Nevenka lo ha pasado muy mal, pero nunca Nevenka perdió su dignidad", había dicho Velasco unos minutos antes.

El mural de la memoria

La intervención de Nevenka en la jornada organizada por la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada concluyó con la revelación de un mural en la fachada de La Térmica Cultural. Es el mismo diseño que se había pintado en la calle La Paz, en el centro de la ciudad, hace unos años y, más tarde se borró.

Obra de la ilustradora Mercedes de Bellard, "representa la dignidad y el poder de la verdad", aseguró la ministra Sara Aagesen, que también dedicó unas palabras a Charo Velasco, de la que dijo que nos enseñó el significado de la palabra sororidad". Y con todo, pidiendo responsabilidad a las instituciones para combatir la violencia de género, subrayando la importancia de "no dar ni un paso atrás" y ensalzado la figura de Nevenka como la mujer que "abrió camino a las demás"; con eso, Aagensen lanzó un mensaje firme: "Que la vergüenza cambie de bando".

Nevenka Fernández y Sara Aagesen.ANA F. BARREDO

La familia y el núcleo más cercano de Nevenka Fernández ha asistido a un acto de homenaje y aplauso en el que también han participado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez; la procuradora autonómica Nuria Rubio; el secretario del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón; entre otros cargos socialistas.