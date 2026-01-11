Segundo vuelo desviado del aeropuerto en apenas cinco días

El sistema de ayuda al aterrizaje ILS I suma una nueva muesca en el desvío de vuelos del aeropuerto de León. El avión procedente de Barcelona tuvo que tomar tierra en Avilés, alrededor de las 18.25 horas, después de que las condiciones meteorológicas impidieran que lo hiciese en La Virgen del Camino, donde el equipamiento de auxilio para estos casos es el más antiguo y básico.

La negativa del Gobierno a actualizar el ILS, que en la mayoría de aeropuertos del noroeste peninsular ya va por el nivel III, hace que cada anualidad se acumulen desvíos, la mayoría de ellos a Avilés. El de este domingo ya es el segundo en lo que va de 2026, tras la variación del vuelo del pasado miércoles, 7 de enero, también procedente de Barcelona. Suma y sigue, el aeropuerto de León toma una tendencia que puede hacer que se superen los 6.800 pasajeros que, el año pasado, se vieron afectados por desvíos, retrasos o cancelaciones.