Que el cocido maragato se coma 'al revés' no es capricho: esta es la razón histórica

El cocido maragato es el plato típico de Astorga. Es diferente hasta en la forma de comerlo, se comienza por la carne y se acaba por la sopa.

El Cocido Maragato es uno de los plato más emblemáticos y contundentes de la gastronomía de la provincia de León, específicamente de la comarca de la Maragatería (cuya capital es Astorga).

Se trata de un guiso tradicional que, como otros cocidos españoles, combina verduras, legumbres y una gran variedad de carnes, pero que tiene una singularidad que lo hace único: el orden en el que se consume, que es a la inversa.

En el primer vuelco se consumen todas las carnes (cecina, chorizo, tocino, morcillo...); en el segundo los garbanzos y las verduras (como el repollo o la patata), y en el tercero, la sopa.

La razón histórica no es un capricho. Se cree que esta costumbre proviene de los arrieros maragatos. Para ellos, la carne era la parte más importante y nutritiva que les daría fuerza para el viaje. Se servía primero para asegurar que, si tenían que salir con urgencia, ya habrían comido lo sustancial. De esta tradición nace el dicho "si sobra, que sobre la sopa".