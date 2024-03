«‘Isabelle’ revalida mi opción de vida de escritor»

Filandón

C uando se produjo el gran apagón socioeconómico del coronavirus, a él se le encendió la luz de su oportunidad personal. Que era la de dar un volantazo a su actividad empresarial y dedicarse a una vieja vocación: escribir. No fue fácil para alguien como el leonés Juan Loste que ha puesto en marcha marcas como Uno de 50 o El Ganso. Pero tenía también alicientes vitales, léase familiares, o sea, sus padres, que dieron pie a que Laredo se convirtiera en su base de operaciones y de vida dejando atrás Madrid, lugar al que vuelve puesto que atiende esta nueva aventura como escritor con exquisita profesionalidad, por ejemplo contando con Chema Cano al frente de la comunicación y demás, lo que hace que sus novedades tengan la oportuna fuerza informativa. Así, llegan tres pildorazos de impacto: Tras Confinados en Gower , llega Isabelle , la nueva novela de Juan Loste, un thriller marcado por el suspense y las dinámicas de los juegos de escape que llevarán al lector a no confiar en nadie. Y remata con una pregunta: ¿Estás listo para descubrir a la astilla de un mal palo?

«Tengo más cosas en la recámara pero con esta segunda novela mantengo y revalido mi elección de vida de escritor», afirma acerca de lo que fue una osadía al salirse del carril empresarial para sumergirse en un mundo mucho más incierto como es el literario. De hecho, no duda en afirmar: «Me siento mucho más realizado escribiendo», afirma.

Aunque ahora esté centrado en la promoción de Isabelle , ese cambio de Loste es digno de tener en cuenta. Porque fue lo que él llama «el toque de atención que me dio la pandemia», reflexiona. «El trabajo que tenía me gustaba, pero este me gusta más. En esos meses de pandemia me di cuenta de que tenía que ordenar ciertas cosas de mi vida. Desde ver más a mis padres a saber qué había sido de lo que para mi era tan importante como era leer y escribir», sugiere.

Sus padres, de hecho, han sido dos docentes de referencia en León: Juan Loste y María Jesús Sáez, y eso hace que en su casa la cultura siempre haya sido base de todo.

«La tradición siempre ha sido estudiar, trabajar, tener ingresos, hipotecas y minimizar la creatividad», advierte. Así, él ha hecho lo contrario: anteponer esa vena literaria que en algún momento debería convertirse en vital. Y llega a esta segunda novela que ahora presenta y con la que se espera en León, por qué no en la Feria del Libro.

Con Isabelle , Juan Loste transporta al lector al Polo Sur guiando al lector por un entorno único mientras la Tierra alcanza un punto de no retorno con temperaturas inusualmente altas. Durante el verano austral del 2035, a poca distancia de la base antártica española Gabriel de Castilla, lugar que realmente existe, un antiguo asentamiento ballenero en Isla Decepción es reconvertido a golpe de bitcoins en campamento base para unos jóvenes superdotados llamados a liderar el Nuevo Orden Mundial. El aislamiento al que se verán sometidos, hará que se enfrenten a dinámicas propias de los juegos de escapismo, poniendo a prueba astucia e ingenio, en uno de los entornos más hostiles del planeta, donde las reglas para la supervivencia son estrictas. Y las consecuencias, letales. Este thriller cuenta con una protagonista de excepción, Isabelle, marcada por una infancia inusual, pues arrastra el estigma de ser la «astilla de un mal palo». El asesinato de uno de los campista, junto a la repentina muerte de un miembro del claustro de profesores, darán un giro inesperado a la historia, desencadenando una investigación atípica.

«En el primer libro me centré más en la parte del suspense, como un thriller. Pero ahora añado la parte científica, que me interesa mucho, bueno, como a todos supongo. El cambio climático entrea en juego y es un tema que me obsesiona», narra.

Así, tira de una situación que aunque no ha ocurrido se encuentra presente en cualquier debate acerca del futuro del planeta y de la especie humana si se siguen traspasando tantas líneas rojas. «Soy de los que piensa que la ciencia y el hombre nos salvarán. En Isabelle se llega a ese punto de no retorno que espero que no lleguemos en la realidad. Me interesa todo esto también en el sentido generacional. Desde el punto de vista de que cada generación, sea boomer o millenial, se ríe de la anterior. Y quería abordar ese sentido. Por otra parte, el libro va orientado a todo tipo de gente» explica.

Entre tanto, Juan Loste ha optado por la mirada reposada a la vida, desde Cantabria y con el mar como imponente telón de fondo que saborea a diario. Mantiene ciertas rutinas en las que la escritura gana por goleada porque asegura que en esos momentos se vuelca en organizar el día para dedicarse a escribir. Aunque hay que remarcar que Juan Loste no es un ermitaño de la cuestión sino que sabe de qué va el mundo. Pero el hecho de haber comenzado esta etapa tan sólo hace cuatro años hace que pueda disfrutar de caminos personales aún no explorados. «La verdad es que no es que haya sido valiente. Desde los 9 o 10 años yo pensaba en ser escritor», asegura.

Esa vocación temprana que no puso en marcha hasta ahora le permite tirar de recursos que llegan de la experiencia vital y lectora: «Mi planteamiento es escribir de forma directa. Tirar de ironía, también. Porque además, como en la vida, si al escribir no se le pone un poco de humor provocas cierto rechazo. Y en lo personal lo que tengo claro en este mundo de los libros es que hay que dejarse el ego en casa. El otro día nos contaban a Chema Cano y a mi que se publican 60.000 libros al año... Creo que está todo dicho». Pues ahí, en esa sobrepublicación es donde se faja con éxito Juan Loste junto a Chema Cano.

