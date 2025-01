Así son las hamburguesas leonesas que competirán por ser la mejor de España

La EM2 de The Carnivan Superbar.DL

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Como cada año, vuelve el V Campeonato de España de Hamburguesas para buscar la mejor del país. Con propuestas muy suculentas, esta edición trae numerosas novedades.

Del 30 de enero al 2 de marzo, las votaciones estarán abiertas para todo el que quiera apoyar a su opción favorita. Para votar una hamburguesa que hayas probado deberás introducir más abajo el código que te haya proporcionado el establecimiento donde la has adquirido. Tendrás que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno una hamburguesa que no repetirías. Solo por votar podrás participar en el sorteo de un IPhone 16, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para optar al premio @campeonatodehamburgesas

Best Burger Spain® quiere posicionarse como la guía definitiva de las mejores hamburguesas en España. La web ofrece un buscador para localizar las participantes de manera sencilla escribiendo la localidad, provincia o Comunidad Autónoma que prefieras, ¡incluso el nombre del restaurante si buscas uno específico!

En la provincia de León, se han presentado seis locales que competirán por ganarse el favor del público. Las propuestas leonesas son: