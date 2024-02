El acusado de matar de 55 puñaladas a un conocido "no quería hacerle daño"

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

El acusado de acabar con la vida de un conocido en agosto de 2021 en Ponferrada, al que propinó 55 puñaladas, aseguró esta mañana que "no pretendía hacer daño" a la víctima. "Yo no quería que sufriera pero no sé por qué actué de este modo".

"Fui a comprar drogas, fumamos 15 o 20 porros y estuvimos bebiendo orujo. También había tomado Tranquimacín y cerveza", aseguró a preguntas de su defensa, las únicas que contestó.

Reconoció haber sido objeto de un procedimiento para incapacitarlo. La víctima y el acusado se habían propuesto "ir a robar a un supermercado" aunque el sospechoso "no quería" No recordó exactamente cómo se había iniciado la discusión pero sí que había visto "que tenía un destornillador mío y no me lo quería devolver". Primero le arrebató los cuchillos "y luego se os clavé".

El sospechoso tiene 33 años , se ha negado a contestar a las preguntas de la fiscal y se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de veintitrés años de cárcel por un delito de asesinato con ensañamiento, supuestamente cometido al asestar 55 puñaladas a un conocido, que tenía 50 años, tras una discusión.

"Yo solo veía en negro o me acuerdo de lo que pasó. No escuché a nadie decirme que parara ni vi nada de lo que ocurrió", aseguró el autor confeso del crimen.

Se juzgan unos hechos ocurridos sobre las 21.00 horas del 12 de agosto de 2021 en una vivienda de la calle del Paraisín, en el casco antiguo de Ponferrada.

En esa fecha, el acusado inició una discusión con un conocido que fue subiendo de tono hasta que comenzó a propinarle puñaladas utilizando para ellos varios cuchillos, navajas e incluso un destornillador, según sostiene el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

La víctima intentó zafarse y trató de huir del piso pero el acusado le siguió y continúo agrediéndole por la espalda.

Una vez en el portal del inmueble, algunos viandantes vieron la agresión e intentaron ayudar a la víctima, hasta el punto de que uno de ellos consiguió romper el cristal para abrir la puerta y permitir la salida del perjudicado, ya herido de muerte y que solo pudo arrastrarse hasta la calle.

El agresor se encaró con los vecinos, que le pedían que depusiese su actitud violenta mientras avisaban a los agentes policiales, que detuvieron poco después el acusado en el propio edificio.

La defensa alega que el acusado había ingerido grandes cantidades de alcohol y cocaína. Achaca lo sucedido a un forcejeo que derivó en las puñaladas después de que el procesado perdiera el control. Asegura que no pretendía causarle un daño añadido y que el caso no puede ser considerado asesinato porque la víctima tenía señales de defensa en sus manos.

Solicita la libre absolución de su patrocinado por la existencia de varias circunstancias atenuantes y eximentes. Consumía drogas y su mente estaba alterada. Se trata de una abogada de oficio.