«El Canal Bajo es el proyecto más social del Bierzo en años»

Publicado por DL Verificado por Creado: Actualizado:

Raúl Valcarce fue el protagonista del programa La Tertulia , que organizan conjuntamente Diario de León y La 8 Bierzo.

30 AÑOS

c «El éxito de seguir de alcalde sólo tiene una palabra: trabajar». Raúl Valcarce lleva de alcalde de Carracedelo desde 1994 —30 años—, y de concejal desde 1987. Un respaldo de los vecinos que, según dijo, sólo responde a una razón: «Trabajar». «Quienes me ha acompañado y acompañan están vinculados a nuestros pueblos. La clave es trabajar y explicar los problemas, que los hemos tenido, y las soluciones que planteamos, en nuestro caso ahora con una apuesta por el sector agroalimentario, la construcción de vivienda, guardería gratuita...», explicó el primer edil.

CANAL BAJO

c «Un paso de gigante». El alcalde de Carracedelo valoró muy positivamente la firma para la modernización del Canal Bajo. «Tenía que haber llegado hace años; hemos dado un paso de gigante. Si no nos enganchamos ahora, creo que no hubiera habido más trenes. Del 24% de media de la Junta ha pasado al 33%, y es una excelente noticia. Es el proyecto más social que va a llegar a la comarca en mucho tiempo», dijo.

PROBLEMAS DE AGUA

c «El Bierzo es una excepción». El Bierzo, a su juicio, tiene tres «vectores» claves para su futuro agrícola: suelo, clima y agua. «Lo estamos viendo; el Bierzo es una excepción por la capacidad de agua que tiene. El agricultor tiene que estar asociado; tiene que tener presencia», defendió Valcarce, sin descartar que lleguen a la comarca inversores, como está pasando con el mundo del vino. «En cada pueblo del Bierzo, en cada pedanía, hay un proyecto por desarrollar», insistió.

NUEVOS CULTIVOS

c «La modernización de los riegos va a traer cultivos como el maíz». La modernización del Canal Bajo y las nuevas posibilidades de riego van a traer consigo, según Valcarce, la aparición de cultivos en el Bierzo como el maíz, cereal de regadío para trigos panificables que tienen un buen precio.

PARQUE AGROALIMENTARIO

c «Un concepto muy amplio». El concepto de parque agroalimentario para Raúl Valcarce es muy amplio, y en su ejecución juegan diferentes actores como los agricultores, la Universidad y las instituciones bercianas. «Fui de los primeros en hablar de ello, pero no podemos pelear por el proyecto. Los bercianos tenemos que ser capaces y no caer en personalismos, para exigir a la administración que tire del carro». En su opinión, podría ser un buen reto para el Consejo Comarcal, «para tratar de aglutinar el tema».

VIVIENDA

c Nuevo proyecto en Villadepalos. Raúl Valcarce valoró el esfuerzo compartido con la Junta de Castilla y León para asentar población en el municipio gracias a esa promoción de 32 viviendas en Posada del Bierzo. Se han vendido la mitad ya, según aseguró. «Van a cambiar la fisonomía de Posada y también van a dinamizar la zona». Otras siete están en proyecto en Villadepalos, donde ya se ha firmado la cesión de la parcela. No serán tampoco las últimas, dijo Valcarce.

MONASTERIO CARRACEDO

c «Tenemos que dar un giro a las visitas. No puede tener más el Munic». La próxima edición de Las Edades del Hombre en Villafranca se va a aprovechar en la promoción del monasterio de Carracedo, dijo Valcarce, que recordó el esfuerzo hecho por el anterior alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, para traer la exposición a la villa del Burbia. «Fue realmente la persona que se molestó, políticamente, y yo se lo quiero reconocer». Valcarce ha pedido dar un giro a la política de la Diputación para el monasterio de Carracedo y el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto propio para un edificio contiguo, para el que Valcarce recordó que espera el compromiso del presidente de la Junta en los Presupuestos de la administración autonómica. «Queremos dinamizar Carracedo, con las actividades que tenemos y más. Hay que aumentar las visitas, porque han bajado. No puede ser que nuestro museo Munic triplique o más las visitas de Carracedo, con los medios que tiene la Diputación», explicó.

PROYECTOS

c Museo de grandes esculturas. Valcarce también anunció un próximo proyecto de grandes esculturas en el municipio. «Vamos a empezar con 12 piezas. La idea es de Arturo Nogueira», dijo.

ANMISTÍA

c «Huida hacia adelante del PSOE». Valcarce aseguró que «nunca la ha visto más gorda» que con la situación de Cataluña. «Opino lo que piensa la mayoría. Por conservar un sillón, está dividiendo cada vez más a los españoles. El PSOE está en una huida hacia adelante. Aquella persona que miente más que habla, no se la puede creer», añadió. Valcarce también se refirió al trabajo de oposición del PP en la Diputación, que valoró positivamente.

No podemos pelearnos por el proyecto del parque agroalimentario. Tenemos que ser capaces de no caer en personalismos, para exigir a la administración que tire del carro. El Consejo Comarcal podría aglutinar el tema»

Queremos aprovechar el potencial de Las Edades del Hombre en la promoción del monasterio de Carracedo; además quiero recordar el trabajo de José Manuel Pereira como alcalde de Villafranca para traer la exposición al Bierzo»

Nunca la ha visto más gorda que con la amnistía. Opino lo que piensa la mayoría. Por conservar un sillón, se está dividiendo cada vez más a los españoles. Aquella persona que miente más que habla, no se la puede creer»

www.diariodeleon.es

EL PROGRAMA COMPLETO EN...