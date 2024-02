«Con un nuevo acceso, el centro de Villafranca podría ser peatonal»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Acudía por primera vez Anderson Batista a La Tertulia, el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Villafranca será sede este año de Las Edades del Hombre y de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. No está mal para debutar como alcalde de la histórica villa berciana.

EDADES Y VUELTA CICLISTA

«Somos el municipio de moda». Anderson Batista se mostró orgulloso de que Villafranca esté de moda, por la celebración de Las Edades del Hombre y la etapa de la Vuelta Ciclista a España. «Es una responsabilidad, pero estamos encantados. Y no nos importa que tengamos más actividades», ironizó.

PACTO CON CB

«La relación es muy fluida». Batista dijo que el pacto con CB que le llevó a la Alcaldía de Villafranca es «muy fluido» y que se está «trabajando desde el primer momento». Después del «honor» que ha significado para él llegar al sillón de alcalde, el objetivo ahora, añadió, es poner las bases de un nuevo proyecto para la villa del Burbia. «Trabajar y aprender sobre la marcha, con el trabajo diario y el contacto con los vecinos y vecinas. Estoy muy orgulloso del equipo y del trabajo que se está haciendo», insistió.

LLEGADA A LA POLÍTICA

«Villafranca necesitaba una regeneración». Sobre su presentación a las elecciones encabezando la lista del PSOE, sin experiencia política anterior, dijo que «es también lo bonito de la política. Las ganas de hacer algo por tu pueblo. Villafranca necesitaba un cambio. Era buena la alternancia después de años del PP. Al anterior alcalde también le tiene cariño el pueblo, pero se necesitaba una regeneración, aire fresco».

TRABAJO DIARIO

«Es una lluvia constante de peticiones y necesidades». Lo que más le ha sorprendido en estos meses de gobierno municipal es el interés de los vecinos para que resuelva los problema del municipio. «Vamos con paso lento, pero seguro», señaló Batista, que confesó que recibe llamadas a diario. «Para eso estamos también. Sabíamos que era así y lo hacemos con todo el cariño. Es una lluvia constante de peticiones y necesidades», señaló.

PSOE

«El partido también sabía lo que se jugaba en Villafranca». Batista señaló que su éxito es también el éxito del PSOE en Villafranca, después de fraguarse una candidatura progresista con diferentes sensibilidades. Batista añadió que se siente respaldado y arropado por el Partido Socialista, «porque también sabían lo que nos jugábamos. Villafranca es una plaza importante, histórica, donde ha gobernado el PP; la colaboración con el partido ha sido total».

DESPOBLACIÓN

Lo primero, impulsar vivienda. Sobre la despoblación, que también afecta a Villafranca, el alcalde lamentó que «cada día se agudice más» el problema, aunque reconoció que no es fácil la solución. «En Villafranca hay que empezar a hablar antes vivienda. Hay pisos, pero muchos son casas desocupadas. Y por ahí tenemos que empezar para ver un futuro para Villafranca. Tenemos que fomentar que los propietarios arreglen las casas o las vendan. Estamos en conversaciones con empresas también para hacer viviendas de promoción pública, pero es difícil encontrar terrenos por la propia situación de Villafranca». Batista descartó un ARU (Área de Recuperación Urbana», pero insistió en una solución «global» para la villa, teniendo en cuenta el nivel de protección. «También tenemos que cuidar nuestra declaración de Interés Histórico», afirmó.

LAS EDADES DEL HOMBRE

«Las exposiciones de Villafranca y Santiago serán complementarias». Anderson reconoció que sabe poco del contenido de la exposición de Las Edades del Hombre, ya que las reuniones se han centrado hasta ahora en temas como los accesos y aparcamientos. Y sobre compartir sede con Santiago, su respuesta fue clara: «Villafranca es Villafranca y Santiago es Santiago. No me preocupa. Tenemos entidad suficiente. Tenemos peso suficiente. Al principio no hizo mucha gracia a los vecinos, porque llevábamos mucho tiempo. Hay que hacer todo lo posible para sacar el máximo partido. Antes de llegar a Santiago hay que pasar por Villafranca». Además, dijo que desde la Fundación se le ha informado que las dos exposiciones serán complementarias.

ACCESOS

«Hemos retomado las conversaciones». Bautista reconoció que los accesos al casco histórico son complejos y anunció que ya están reivindicando una solución. «Hemos vuelto a retomar esa lucha. Nos hemos reunido con la Junta y queremos hacerlo con el Gobierno. Sin un acceso, no podemos hablar de una Villafranca peatonal, que es el objetivo ideal. Nos queremos ver reflejados en sitios como Allariz, Santillana del Mar. Pueblos que viven del turismo. En Villafranca queremos conseguir lo mismo», insistió. «Hay varias posibilidades», añadió.