«El Bierzo tiene presencia en León; pero la provincia es muy grande»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Gerardo Álvarez Courel fue entrevistado anoche por primera vez, en su condición de presidente de la Diputación, en el programa La Tertulia que organizan La 8 Bierzo y Diario de León. Courel confesó que se han pasado deprisa estos casi siete meses desde que tomó posesión en el Palacio de los Guzmanes. «Es una institución que es una vorágine; hay que tratar de solucionar muchas necesidades», explicó.

PACTO CON UPL

«Somos un equipo». El pacto con UPL va bien a tenor de su respuesta. «Desde el primer momento hemos querido formar un equipo. Más allá de que en todas las relaciones puede haber discrepancias en algún momento, hoy por hoy estamos asentados y tenemos una relación buena», afirmó el presidente de la institución provincial, que recordó sus palabras en la toma de posesión de intentar ser un equipo. «Honestamente, creo que lo vamos a conseguir», añadió.

MOCIÓN LEONESISTA

«No hay fecha». La moción leonesista, para reclamar una autonomía para León, que en el anterior mandato no se llegó a votar, no está sobre la mesa, de momento, para llevarla a Pleno. «Es verdad que por UPL siempre está presente. No hay una fecha. Siempre hemos dicho que el PSOE va a dar libertad de voto a sus diputados para decidir y es verdad también que ahora estamos más centrados en hacer las cosas con los pasos adecuados», dijo Courel, que recordó su experiencia con los leonesistas también en Bembibre. «Es un ejemplo de esa buena relación», añadió. Courel reconoció que llegará el debate de la moción. «También hay diputados del PP que han dicho que van a apoyar la moción; veremos el resultado», señaló.

PLAN DE PEQUEÑAS OBRAS

En estudio un plan bianual. El Plan de Pequeñas Obras del Consejo Comarcal tuvo ya problemas en 2021, cuando todavía él era presidente de la institución berciana. En ese sentido, recordó el paso dado desde la Diputación para entregar el dinero de las obras como fondos dinerarios y no como subvención, sin olvidar los problemas de personal del propio Consejo en los últimos tiempos. «¿Cuál es la diferencia desde que soy presidente?. Que ahora el Plan del 2023 tiene una aportación dineraria; ya no se considera una subvención. Se entrega a cuenta el 70%. ¿Qué ha pasado? Se ha generado un problemática en cuanto a la tramitación administrativa, pero me consta que están en ello y espero que el Plan del 2023, más pronto que tarde, se lleve a cabo». Courel no descartó que, en el futuro, se haga a dos años para agilizar toda la tramitación, con el doble de fondos para las juntas vecinales.

VISIÓN DEL BIERZO

Conscientes de la situación de la comarca. Courel aseguró que el Bierzo «tiene presencia en León» y que los leoneses son conscientes de los problemas de la comarca tras el cierre de las minas y las térmicas. «Es verdad que la provincia es grande y que el desconocimiento es grande entre territorios. Recuerdo que Eduardo Morán decía que había veces que eran viajes de cuatro horas de punta a punta».

GERSUL

«Cada vez van a ser mayores las exigencias medioambientales». Courel confesó que Gersul es ahora «mucho más fácil» para la Diputación, en cuanto a la gestión, con la salida de León, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. «Por lo menos el Presupuesto aumenta. Es más directa, pero es verdad también que las exigencias medioambientales son cada vez mayores. Hay que concienciar a la sociedad; vamos a tener contenedores de materia orgánica», señaló. Courel afirmó que la tasa de este año es la misma en los pequeños municipios que gestiona la Diputación, tal y como se aprobó en Pleno.

PARQUES DE BOMBEROS

«El parque de Bembibre se va a hacer sí o sí». Courel recordó que los parques de bomberos de tipo 2 están ya en marcha, lo último con nuevas contrataciones, y que los 3A «se van a hacer sí o sí» en este mandato, entre ellos Bembibre. Courel fue más allá e incluso dijo que será de los primeros. «Es un compromiso personal».

GRAN PROYECTO

Objetivo el empleo. No quiere un gran proyecto como presidente, sino actuaciones que sirvan para mejorar la vida de los habitantes de la provincia, como son los bomberos o en bienestar social. «La gran necesidad es el empleo», insistió.

REIVINDICACIONES

«La carretera de Burbia estará más pronto que tarde». Sobre la carretera de Burbia, Courel se comprometió a hacer esa obra, tan demandada en la comarca. «Estará más pronto que tarde, pero no se pueden reducir los procedimientos», explicó. «A mí me podrán criticar si en 2027 no hay nada al respecto», aseguró.

ESTACIONES DE ESQUÍ

Proyectos para todo el año. Sobre San Isidro y Leitariegos, Courel lamentó la falta de nieve, como consecuencia del cambio climático. «Estamos viendo iniciativas para desestacionalizar San Isidro», aseguró, sin entrar a explicar la iniciativa sobre la mesa.

PATRIMONIO INDUSTRIAL

Es competencia de la Junta». Sobre el patrimonio industrial, Courel dijo que es la Junta «quien tiene esas competencias» y sobre las Médulas, lamentó la gestión de la la administración autonómica. «No se ha preocupado», dijo. «Lo que no puede ser es que se encalome todo a la Diputación con competencias que no son propias».