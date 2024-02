Hispania Nostra se une a los opositores a la ruta para bicis en un canal romano de Las Médulas

Publicado por M. Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El proyecto para convertir en una ruta de senderismo y para bicicletas de montaña el trazado del canal romano CN-2, entre Peñalba de Santiago y Las Médulas, ha despertado gran preocupación en algunos sectores. El arqueólogo Javier Sánchez-Palencia y la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León (Promonumenta) fueron los primeros en activar la alarma y, ahora, Hispania Nostra ha recogido esa inquietud y ha manifestado abiertamente su «preocupación» por la ejecución de dicho proyecto, reconocido como de interés turístico y promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

«Dada la trascendencia del yacimiento sobre el que se pretende actuar, debe contar con el informe favorable de los órganos competentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte», recordaron desde Hispania Nostra, que comparte la consideración de que transformar un canal romano en una senda «puede resultar lesivo para el conjunto arqueológico amén de innecesario».

«Parece que se proyecta remover terrenos arqueológicos, modificar el canal en algunos tramos y reconstruirlo en aquellas zonas donde ha desaparecido o está muy perdido», repasó Hispania Nostra que, al igual que los otros detractores que ya se han posicionado abiertamente, defiende que existen distintas opciones de trazado que permitirían lograr el objetivo de crear una vía para senderismo y cicloturismo sin afectar a ninguno de los elementos del yacimiento».

La asociación que vela por el patrimonio cultural y natural de España considera «positivo» que se busquen alternativas como esta para «fomentar la visita a un entorno tan espectacular como, sin duda, es el de Las Médulas»; pero insiste en que no debe valer todo y no en cualquier lugar del Espacio Cultural y Natural. «Es evidente que nos encontramos ante un caso especialmente relevante, porque afecta no solo a un Bien de Interés Cultural, sino también a un bien declarado Patrimonio de la Humanidad que se va a ver sometido a una intervención promovida, autorizada y financiada desde instituciones públicas».

Hispania Nostra pide «unos meses más de reflexión y «un estudio pormenorizado llevado a cabo por especialistas antes de proceder a una actuación que puede afectar a una parte del yacimiento de manera irreversible».

«Entendemos que pueden existir importantes y urgentes razones económicas, pero si ello pudiera causar un daño irreversible en un elemento de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro país, creemos que deben buscarse alternativas. Al fin y a la postre se trata de reforzar ese compromiso social para que, entre todos, seamos capaces de llevar a las generaciones futuras un patrimonio enriquecido y no, como tantas veces ha ocurrido, el triste lamento de una actuación precipitada producto de una decisión poco meditada», concluyó Hispania Nostra.

El proyecto para convertir el canal que llevaba el agua desde Peñalba hasta la mina de oro romana que hoy son Las Médulas en una ruta apta para la práctica de ciclismo BTT se presentó el pasado verano y está refrendado por una inversión económica inicial que supera los 830.000 euros, con cargo a fondos de Transición Justa. Saldrían hasta 60 kilómetros y desde la Consejería de Medio Ambiente lo han avalado como un instrumento potente para el desarrollo turístico del entorno de Las Médulas. Esto a favor, pero en contra se han posicionado quienes lo consideran un atentado contra el patrimonio y frente a los esfuerzos de quienes se han afanado en recuperar parte de su trazado.