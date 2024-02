Nuevas obras en el plan de la depuradora de Villadepalos

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha adjudicado a las empresas Vías y Construcciones y Excarvi las intervenciones de urgencia con las que el organismo de cuenca intenta eliminar las elevadas aportaciones de agua limpia a la Edar de Villadepalos, un problema para cuya solución se destinará un millón de euros, divididos en cinco paquetes de actuaciones de las que se acaban de contratar cuatro en los municipios de Villadepalos, Villaverde de la Abadía y Cacabelos, según explicó el jefe del área de la dirección técnica de la Confederación, Diego Muiño, en declaraciones a Radio Bierzo .

Se trata de evitar problemas en el funcionamiento que ocasiona la saturación de estas entradas de agua limpia. La renovación de pozos de registro, la renovación de la red de saneamiento en los puntos en los que se han detectado las filtraciones y la impermeabilización son las obras que se ejecutarán en los municipios para anular esa deriva de agua que se produce, sobre todo por los regadíos en manta o por inundación que se hacen en el Bierzo.

Queda pendiente todavía la adjudicación del último lote cuantificado en 376.000 y otra serie de actuaciones que se valorarán en un estudio que se está haciendo en la cuenca berciana.

En una visita a Ponferrada, el pasado mes de enero, el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, calificó de «monumental» el alto grado de filtraciones de agua limpia en la red de colectores. Un problema que tiene que ser solucionado con la participación de todas las instituciones, ya que ahora mismo impide nuevos desarrollos urbanísticos en la capital berciana.

La CHMS esta realizando un diagnóstico y, según adelantó Quiroga, el coste va a ser elevado. «O se arregla el problema de Villadepalos o si no aquellos municipios que quieran incrementar su dimensión urbanística van a encontrarse con este problema. No puedes legalizar algo que no va a tener saneamiento», afirmó en su visita a Ponferrada el responsable de cuenca.

El problema existente en la depuradora de Villadepalos es conocido desde hace tiempo, dado que existe saturación del agua que entra en las instalaciones de la Edar. En principio, se sabe que hay importantes filtraciones del canal y el agua de lluvia también va directamente.

