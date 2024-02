Ponferrada cierra sus parques públicos por el mal tiempo

Publicado por Manuel Félix López Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Ante la alerta amarilla decretada por condiciones climáticas adversas y la previsión realizada por la Aemet, en la que se esperan fuertes rachas de viento a partir de las 14.00 horas de este domingo 25 de febrero, el Ayuntamiento de Ponferrada ha decidido cerrar los parques públicos de la ciudad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Esta medida durará toda la jornada, y se irán reabriendo según las condiciones lo permitan. Por este motivo, la Concejalía de Seguridad Ciudadana quiere recordar a la población los siguientes consejos: Ante todo, sea prudente y no se exponga innecesariamente. En su vivienda revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, etc. Asegure puertas y ventanas, especialmente las exteriores. No salga de su casa o refugio durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales. Permanezca lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior. Si está en el exterior no se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles. No circule debajo de anuncios publicitario o andamios. Si le sorprende el viento conduciendo extreme las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. Lo mejor es no quedarse dentro de su coche, busque refugio en lugar seguro. Si es preciso métase debajo de él, no se quede dentro. No toque cables ni postes del tendido eléctrico.

Finalmente remarcan desde el Ayuntamiento de Ponferrada que, ante cualquier incidencia, llame al 112.