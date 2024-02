El precio no importa si es un buen vino del Bierzo

Publicado por m.c.cachafeiro. León Verificado por Creado: Actualizado:

No hay que vender vinos a un gran precio, aunque a veces no se entienda lo suficiente, para valorar el trabajo que se está haciendo, en este caso en una pequeña bodega del Bierzo. Y eso es lo que ha pasado con Mingus 2021, un tinto de Bodegas 13 Viñas, ubicada en Cubillos, que ha obtenido 91 puntos en la Guía Peñín, aunque cueste 5 euros en bodega.

«Excelente trabajo con la mencía sobre viñedos de más de 80 años utilizando las levaduras de las propias viñas. Cuenta con un bonito color granate, con buena expresión de una cepa que se expande por la boca con toques balsámicos y con su cierta dulcedumbre frutal, apoyado con una fresca acidez y sus taninos suaves, como corresponde a esta variedad», ha escrito el mayor experto en vinos de España, reconocido también a nivel mundial, en un artículo publicado este mismo mes de febrero.

Cuando se habla de vinos con precios inferiores a 5 euros, como es el caso de Mingus 2021 se sospecha lo peor, asegura Peñín en el artículo al hablar en general de la relación calidad-precio. «Según mis datos sobre las preferencias, la línea roja pasa por los 7 euros. Por debajo de esto, se cree que es quincalla. Tanto es así, que los vinos modestos no brillan en lo mediático, solo aparecen en los lineales de los supermercados, por lo cual, el lector no cuenta con referencias sólidas ni puntuaciones de críticos ni sumilleres que se atrevan a sugerirlos porque, en su mayoría, no los han catado», dice el reconocido experto.

«Para nosotros, ha sido toda una sorpresa el artículo de Jose Peñín en su blog personal; un día recibimos un correo para que le enviara una muestra del nuestro vino a su domicilio, dado que quería comparar los vinos de mejor puntuación de la guía Peñín que tuvieran un coste entorno a los 5 euros y que realmente cumplieran con esa calidad; posteriormente lo publicó y ha sido un poco locura la demanda que hemos tenido», confiesa Julio Alberto Calvo, socio en la bodega berciana 13 Viñas con Jesús Alcalde Travieso.

Desde siempre, en su familia se elaboró vino en casa, pero a raíz de sufrir su padre un ictus en 2013 las cosas cambiaron. Él y su socio asumieron seguir con las viñas, a las que se sumaron otras de vecinos del pueblo que las abandonaba por la edad. Y así nación 13 Viñas. «Mis dos abuelos, tanto materno y paterno, elaboraban vino para consumo y el excedente se vendía. Los dos tenían bodega para elaborar, incluso el abuelo paterno tenía un lagar que se alquilaba a otra gente para elaborar sus vinos», explica Julio, que no pudo conocer ese lagar.

No tiene un sueño en concreto, más bien «ir cumpliendo pasos» como terminar de construir las partes que nos faltan de la bodega —ubicada en el casco urbano de Cubillos— como arreglar los tejados, rejuntar la piedra... y en el viñedo, para tener las viñas cerradas para el jabalí, aunque lo que realmente me le quita el sueño es el tema de actualizar el registro vitivinícola; de lo contrario, añade, «tendremos que empezar a abandonar viñas que nos costó tanto recuperar, viñas que ya tienen 100 años».