Asturias acusa a Castilla y León de impedir que la A-63 llegue a León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, ha afirmado este martes que la prioridad de Asturias sobre la Autovía del Suroccidente (A-63) es que entre en la Red de Carreteras del Estado para 2030, lo cual precisa que Castilla y León "resuelva sus dudas" para que se prolongue hasta su territorio.

A preguntas de la oposición en la Junta General sobre los avances y plazos que se barajan en las obras de la A-63, Calvo ha asegurado que el Gobierno central "no incluirá" esta vía en su planificación estatal si Castilla y León "no acompaña en el camino" al Principado, y no apuesta de forma conjunta por el eje La Espina-Ponferrada (León) para unir ambas comunidades por la cordillera Cantábrica.

"Necesitamos que Castilla y León nos acompañe en este camino", ha insistido Calvo, quien ha indicado que hay que intentar que esta vía entre en 2030 en el plan de infraestructuras del Gobierno central.

Además, ha lamentado que están "teniendo problemas porque la apuesta que Asturias hace con claridad para conectar Cerredo con Laciana (León) a través del puerto de Valdeprado no es correspondida".

En este sentido, ha indicado que el Principado tiene presupuestado para este año una actuación integral importante para el puerto de Valdeprado, complementaria a la ya existente y que "no está siendo correspondida" por Castilla y León, al no hacerse cargo de su dominio pese a que alcaldes del PP de esa zona lo reclaman, ha puntualizado.

Además, Calvo ha apuntado que su departamento está trabajando para actuar sobre el dominio público actual con mejoras puntuales y ha indicado que el objetivo es una vía de alta capacidad hasta León, en la que en algunos tramos seguramente sea posible dobles carriles o la posibilidad de desdoblamientos para permitir adelantamientos.

Por otra parte, ha manifestado que no es al Principado a quién se le debe de reclamar los plazos de construcción de la A-63, y en este sentido ha asegurado que el Ejecutivo asturiano mantiene sus exigencias sobre el Gobierno central para que avance en esta infraestructura.

"Hemos sido suficientemente claros con el Ministerio en nuestras reclamaciones", ha remarcado el consejero, quien ha indicado que espera que las obras de la doble calzada de esta autovía en el tramo entre Cornellana y Salas finalicen a principios de 2025, y ha anunciado que también han solicitado al Gobierno que se licite en 2025 el desdoblamiento de la calzada hasta La Espina.