Ponferrada financiará un seguro para reducir los locales comerciales vacíos

Publicado por Manuel Félix López Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La concejalía de Comercio de Ponferrada está ultimando la puesta en marcha este año del Banco de Locales Comerciales, con una aplicación que contabilizará en tiempo real el número de negocios que permanecen abiertos y los que cierran o se encuentran vacíos. Además, desde el Ayuntamiento de la capital berciana se está barajando la idea de implantar en la zona comercial del centro de la ciudad la financiación municipal del «seguro anti-impagos».

Se trataría de ofrecer a los dueños de locales comerciales una garantía oficial que les permita y ayude con subvención pública a no tener su bajo comercial cerrado por temor a impagos. Con ello se pretende dar ocupación a un espacio comercial abocado al deterioro y a la clausura de negocios.

Todas estas ideas fueron adelantadas hoy por el concejal de Comercio de Ponferrada, David Pacios, en el transcurso de la presentación de la Feria de las Rebajas, que este año cumple 20 ediciones y que se abrirá promovida por la asociación de comerciantes Templarium este fin de semana en el espacio estación Arte y el Museo del Ferrocarril.

«UN NUEVO DESPERTAR»

El concejal de Comercio, preguntado por los periodistas sobre la marcha de la actividad comercial en la ciudad, puso de manifiesto que «hay un nuevo despertar comercial en Ponferrada».

Dijo David Pacios que con actividades de promoción como las rebajas u otras actividades puntuales se está logrando reconvertir y reconducir la situación de cierre y abandono de zonas como La Puebla, que tuvieron un gran tirón comercial, luego les llegó el declive y ahora, en la actualidad, están volviendo a resurgir poco a poco.

«Hubo muchos cierres, pero tengo que decir que ahora han abierto más negocios que los que han cerrado», manifestó el responsable municipal de Comercio, quien no pudo concretar el número de licencias de nuevos negocios porque eso lo lleva el área de Urbanismo, aunque a lo largo de este año esos datos se conocerán en tiempo real en base a un estudio de una aplicación que están preparando. «En la avenida de la Puebla sí es verdad que vemos locales vacíos, pero también es verdad que se han vuelto a abrir otros nuevos y las cosas están mejorando», dijo Pacios, al tiempo que destacaba que llevan avanzada la elaboración del nuevo censo de locales abiertos y cerrados. «En base a esos datos actuaremos, una vez que conozcamos la situación real», resaltó.

Sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Ponferrada financie el seguro de impagos a propietarios de bajos comerciales de la ciudad, el concejal puso de manifiesto que ellos no han inventado nada y que se trata de una medida que ya se puesto en marcha en otros municipios de España y que ha dado resultados positivos. Especialmente se han visto las mejoras en barrios deteriorados por el relevo generacional, en donde el dueño de los locales prefiere no alquilarlo y tenerlo vacío porque no dispone de garantías de cobro.

FERIA DE LAS REBAJAS DE PONFERRADA

Este fin de semana, desde el viernes 1 de marzo hasta el domingo incluido 3 de marzo, Ponferrada celebra la Feria de las Rebajas, organizada por la Asociación de Comerciantes Templarium. Este año se cumplen la edición número 20 y por eso los organizadores, con la ayuda municipal, han decidido esmerarse aún más con numerosas actividades y descuentos.

Este año habrá 30 asociados que participarán en la feria. Habrá, además de ropa y calzado tradicional con descuentos de hasta el 70%, también otro tipo de productos, como floristería, jotería, parafarmacia y óptica. Además, se han organizado talleres promocionales originales y sorteos de dinero en metálico. Toda la programación se ha recogido en un folleto explicativo, que según la portavoz de la asociación de comerciantes, Paula Ramón Ramos, en compañía de Marta y José Manuel, muestra el cariño puesto para que todos salgan satisfechos.