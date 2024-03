El ‘A Ponferrada me voy’ retumbará en Madrid el Día de San Patricio

Publicado por m. carro León Verificado por Creado: Actualizado:

Más de medio millar de gaiteros desfilarán por el corazón de Madrid el Día de San Patricio, como parte de los actos organizados en el marco de la Semana de Irlanda, promovida por el organismo Turismo de Irlanda. Y entre todos esos que, el sábado día 16, harán honores a la música de raíz celta, habrá un amplio grupo de bercianos. La formación Templarios del Oza, de Toral de Merayo; el grupo Alegría Berciana, la Banda de Gaitas de Bembibre y el Grupo de Gaitas de la Escuela Municipal Beatriz Osorio, también de la capital del Bierzo Alto, han sido convocados para sumar a un pasacalles nacido de la iniciativa del músico asturiano Bras Rodrigo. Y ahí, en la Gran Vía madrileña, retumbará una parte del Bierzo representada en el ‘A Ponferrada me voy’ y envuelta en su bandera.

Solo de Templarios del Oza irán 25 músicos, entre gaiteros, y percusionistas (tambor y bombo y pandereta tradicional). Todos ataviados con los trajes regionales bercianos y bajo su estandarte. Ya fueron llamados el año pasado y no pudieron. Este año, en cambio, no dejarán pasar la cita y regresarán a Madrid más de dos décadas después de la última vez. La banda de gaitas de Toral de Merayo —cuyos 37 años de historia la sitúan como una de las más longevas del noroeste— tocó en la capital de España en el 2000, a propósito de un magosto organizado en la plaza Mayor y de la mano del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Santa Marina del Sil y de Luis del Olmo.

Ilusionados, contentos y sorprendidos a partes iguales. Así se sienten los Templarios del Oza en palabras de su director, Jorge Prada. «Será mágico», reconoce. Para ellos, para el resto de bercianos que acudirán al evento y para todo El Bierzo —obcecado con razón en defender su identidad— también. El ‘A Ponferrada me voy’ es un himno para los bercianos. No obstante y dado que el desfile es extenso, no será lo único que sonará. «Tenemos un repertorio amplio», subraya Prada.

El desfile de St. Patrick’s Day será la cumbre de una semana de actividades organizadas para poner en valor la cultura irlandesa. La previsión es que arranque a las 16.30 horas en el edificio Metrópolis y recorrerá el corazón de la ciudad entre música, grupos de baile, animadores y equipos deportivos. Todo tenido de verde y, entre el verde, el azul, el blanco y el rojo de la bandera del Bierzo. «Será un honor y un orgullo», aseguró el músico Jorge Prada.