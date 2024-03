PP y CB aprueban el presupuesto de Ponferrada con la oposición de Vox y la ayuda del PSOE

El alcalde del PP, Marco Morala, ya tiene desde este jueves aprobadas en pleno las cuentas municipales para gestionar este 2024. Ascienden a 81.373.000 euros, un 5,49% más que las precedentes y que suponen un hito histórico nunca antes visto por su elevada cuantía. Morala lograba finalmente sacar adelante el presupuesto gracias a los 10 votos del PP, los 2 de sus socios de Coalición por el Bierzo (CB) y la abstención de los 11 concejales del PSOE. Los 2 ediles de Vox, con los que comenzó a gobernar en este mandato, votaron en contra. Vox presentaba 36 enmiendas a las cuentas y todas fueron rechazadas por el resto de grupos, algunas con la abstención de los socialistas.

En la memoria presupuestaria se indica que estas cuentas son posibles sin incrementar los impuestos ni tasas, congelando los tributos e incluso sin aplicar la actualización del IPC. Consideran que en realidad es una rebaja de la presión tributaria gracias a las transferencias corrientes del Estado y de la Junta, que son las que hacen subir los ingresos. Se apoyan en trasferencias de capital y se cuenta con la previsión de poder vender el solar del viejo cuartel de la Guardia Civil por 1,6 millones de euros, cifra que desde el equipo de gobierno califican de «realista». También destaca del presupuesto que se pide un préstamo de 3,5 millones de euros, a la que se ha estipulado igualmente una amortizaciones de deuda municipal por importe de 3,3 millones de euros.

En gastos, destacan que se reforzará la política de acción social, la modernización de servicios y políticas enconómicas y fiscales para obtener fondos para inversiones. «Son presupuestos centrados en la recuperación social y económica de Ponferrada», dice la memoria presupuestaria, con apuesta por la inversiones realistas para el centro, los barrios y los pueblos. Sostienen que «hay ánimo inversor». Dice que el presupuesto se apoya en tres pilares: 1, las personas con escudo social; 2, apoyo a la recuperación económica con congelación de impuestos y bonificaciones fiscales y 3 las inversiones en mejoras de las infraestructuras, todo con más de 11 millones.

GARCÑIA POR VOX

A la hora del debate político, la crítica la calentó Vox. Patricia García dijo su grupo lo que quiere «es que el dinero de los ponferradinos se invierta aquí». «A Olegario Ramón le digo que representamos a más de 2.000 vecinos y nos vetan por sus siglas. ¿Ustedes son democráticos? Olegario puede mirarme, no le hago nada. Con lo de vender el solar de la Guardia Civil piensan que estamos en Marbella, que compren ese solar por 1,6 millones de euros, que va supeditado a la mitad del asfaltado y aceras. Es increíble. También le van a meter 1,2 millones de euros en multas en Ponferrada y tengo que decir que el tripartito (en el que incllute al PSOE) algún interés tiene que no nos quieren contar. No les interesa que Vox esté ahí. Allá su conciencia», dijo la edil de Vox.

ALONSO DE CB

Por su parte, por CB Iván Alonso señaló que es un presupuesto histórico, que revertirá en todo el municipio. «Es un presupuesto que toca todas las áreas para producir un cambio una transformación positiva. Inversión, infraestructuras y modernización. Se concluirá la calle Badajoz, la semipetaonización calle Ancha y Obispo Osmundo. Esto renueva aceras y pavimento. Abordaremos la calle del Cristo y centro de Ponferrada, convertirla en una calle icónica como centro comercial en abierto con 315.000 euros. El plan de asfaltado y aceras se lleva 519.000 euros. Habrá eliminación de la red fibrocemento, 150.000 euros. Modernización de la brigada de obras con 270.000 euros. Protección animal 7.000 euros, más 6.000 euros zonas de suelta canina y otra. Edificios públicos, biblioteca municipal con 120.000 euros para el tejado y 70.000 euros a los baños. Cubierta Museo del Bierzo 36.000 euros. Para el Castillo, hilo musical, señalización, sillas, climatización. Con estos presupuestos Ponferrada va a progresar en 4 ejes claves urbanismo, comercio, industria y empleo», dijo Alonso.

MORENO POR EL PP

Por el PP, Luis Antonio Moreno señaló que son conscientes de que están en minoría y es necesario hablar y negociar. «Se trata de mejorar la calidad de vida de los ponferradinos y ponferradinas; por eso hemos tocado a la puerta del PSOE y sólo ellos aceptaron. Son presupuestos buenos, importantes que se han visto mejorados por la aportación del PSOE y públicamente agradezco. Es el más alto de la historia de Ponferrada. Tiene incrementos en gastos con más de 2 millones de euros, y personal más de 2 millones de euros. A asociaciones y oenegés van 650.000 euros. Las inversiones reales están por encima de los 11 millones de euros y la minoración es debida a que se han utilizado fondos Feder en el servicio de bomberos. Estamos hablando de una congelación de impuestos al no actualizarIPC, con lo cual es una bajada. Sí se pide un crédito de 3 millones, pero se amortizará por encima de los 3,3 millones de euros. La deuda vida de Ponferrada se colocará en el 44,81% para este ejercicio. Baja 3 puntos con relación al año anterior», resaltó Moreno.

En gastos, hay partidas claves, como 250.000 contrato de mantenimiento de edificios públicos. En suministros de brigada de obras más de 300.000 euros. En parques y jardines se aumentan partidas. Se mantienen ayudas en planes sociales. Se incluyen los puntos violeta. Integración e inclusión laboral de nuevos vecinos, diversidad sexual. En Fiestas apostamos por un cambio de concepto, por fiestas locales con aprovechamiento turístico. Hay más de 500.000 euros más en fiestas. "Todas las asociaciones y oenegés verán incrementada ayudas. También para cultura y escuelas de deportes. Destaca también el apoyo a la Uned, que recibirá 60.000 euros más, más de 300.000 euros en total. Apoyo a cátedras con la Ule. También va enajenación solar cuartel Guardia Civil.

Es un presupuesto acorde a las necesidades de Ponferrada", abundó el portavoz del PP.

Moreno le dijo a Vox que le daba "pereza" escucharlos, porque su discurso sirve para Ponerrada como para Carboneras. "Nos dice que somos unos traidores, pero le tendemos la mano. Cuando dice que miento, sabe que la que miente es usted, porque quedamos en mi despacho para el borrador de presupuestos. Me dijo que mientras no tenga las concejalías votaré en contra del presupuesto. No quiso ni llevarse el borrador de las cuentas. Nos interesaba el mayor apoyo posible y quien ha querido colaborar colabora. Se anteponen los intereses personales. Vox desconoce el funcionamiento del Ayuntamiento y han buscado el discurso fácil y la pancarta. También le digo que están cubiertas todas las necesidades sociales. Estos vales están destinados a inmigrantes en situación irregular con hijos a cargo. No podemos admitir las enmiendas de Vox", resaltó Moreno.

EL PSOE

Por el PSOE Olegario Ramón dijo que no son sus presupuestos. «No compartimos el ingreso de la venta del solar de la Guardia Civil. Está en el aire e incluso es improbable. No compartimos el aumento en el gasto en fiestas, con 91%, que pasa a 1,1 millones de euros. No hubo participación ciudadana al elaborar presupuesto. No compartimos el aumento en gastos de propaganda o estudios técnicos. En Educación hay rebaja y también en el de transporte de viajeros. Hay inversiones pendientes de renovación de flotas de autobús. Hay aumento en gastos de 200.000 euros en órganos de gobierno. No le criticamos el momento de estos presupuesto, se presentan el 7 de marzo. No criticamos el préstamo de 3 millones de euros y nos criticaron a nosotros y dijeron que el que venga detrás que pague. Se nos criticó por no retirar la tasa basura y seguirá. Sí se reduce bajada fiscal, por congelación de tipos», dijo Ramón.

«Es el momento de decidir si estamos en el no por el no y es el momento de la responsabilidad. Lo hacemos porque se consigue la privatización de tres servicios, y también que la ultraderecha no tenga influencia», resumía Ramón, quien le daba las gracias a Mari Crespo por cambiar de idea y ayudar a pagar el cementerio de Fuentesnuevas. "Lo apoyamos también por el desarrollo industrial del Cylog. Con nuestras aportaciones el presupuesto es mejor y es un ejercicio de responsabilidad. No son los que nosotros haríamos, pero sí son esenciales", añadía el edil socialista.

MARCO MORALA

El punto de la aprobación de los presupuestos fue cerrado por la intervención del alcalde. El popular Morala habló de consenso, de agradecimiento e invitación al encuentro y mano tendida. "Estos tiempos van a acuerdos de mínimos. Hay que unir dos formas de pensar, la de los que solo piensan en ellos y los solidarios con los demás. Los presupuestos son el mejor instrumento de solidaridad para hacer cosas por los demás. Es necesario llegar a un punto razonable, un punto intermedio que satisface a la mayoría", dijo Morala.

"Preguntemos si marchamos sobre el mismo camino, en la misma dirección para vencer dificultades. Todos los grupos queríamos presupuestos diferentes, pero ante las necesidades hay que llegar a acuerdos. Hay proyectos distintos, el pluralismo político es bueno. Aquí reflejamos la diversidad de opiniones de una sociedad ponferradina viva y plural", señaló el alcalde.

"Es necesario llegar a un acuerdo mínimo en la votación de los presupuestos y doy las gracias por alcanzar ese mínimo común. Las cuentas son para cambiar el contexto económico, una herramienta de desarrollo. Se precisan alturas de miras en esta votación. Mi intervención es una invitación al encuentro. Estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad y transparencia. es tener sentido de ciudad, sentido de partido lo tenemos cualquiera. Aquí se trata de anteponer los intereses generales de los partidistas", señaló Morala.

El alcalde destacó que "el contexto en el que nos encontramos es que Ponferrada se enfrenta a desafíos. Es necesario tomar decisiones equilibradas. Hago llamamiento a todos a apoyar estos presupuestos ajustados a las necesidades. La abstención es un mensaje de concordia y los ponferradinos lo necesitan y lo merecen.

Debemos de ser conscientes de la equidad y la justicia social en el reparto de los recursos. No podemos dejar a nadie atrás. Recuerdo la importancia del diálogo y la colaboración".

Finalizó diciendo que deja "la puerta abierta". "Quienes se abstengan no hipotecan su visión política. Ahora demos cauce a más de 81 millones de euros vitales para vida del municipio. Mano tendida", resumió Morala.