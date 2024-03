Vanguardia y diseño basado en un referente de los años 50

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El pabellón en el que se inspira el nuevo intercambiador de Valdebebas fue diseñado como el Pabellón Español en la Exposición Universal de Bruselas en 1958. Sus autores proyectaron un pabellón escalonado con planta y secciones elásticas, adaptado a la orografía del terreno, cuya solución fue, según la organización Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement), con sede en Barcelona, que tiene el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

Otra vista de las obras en esta zona de expansión de Madrid.

Decían los autores que era «un paraguas hexagonal prefabricado y ligero para formar la cubierta y que extendido a la totalidad del recinto formara el pabellón». Al final, utilizaron el hexágono de 3 metros de lado y una estructura ligera de hierro galvanizado como una columna central de sustentación y de desagüe para la cubierta y dos tipos de cerramiento; uno opaco con ladrillo visto y el otro transparente con bastidores de aluminio y vidrio, como módulo repetible.

Posteriormente, Corrales y Vázquez Molezún reconstruyeron el pabellón en el recinto de la Feria del Campo de Madrid. Sin embargo, el terreno en donde se construyó no tenía las mismas características, por ese motivo, dispusieron los elementos en agrupaciones lineales de poca anchura, creando dos patios interiores cerrados y uno abierto con circulaciones por ambos lados, con ello se perdió el espacio continuo y la estructura escalonada que caracterizó la instalación de Bruselas.